SGK'nın haciz kararı sonrası Mansur Yavaş bloke konulan iştirakları tek tek sıraladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Söz konusu haciz kararı sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 16 iştirakten altısının hesaplarına bloke konduğunu duyuran Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur" ifadelerini kullandı.

Yavaş ayrıca bloke konulan iştiraklerin borçlarını da paylaştı:

Bugsaş A.Ş.: 16 milyon lira

Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin lira

Belka A.Ş.: 17,5 milyon lira

Anfa Peyzaj: 1,6 milyon lira

Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin lira

Anket A.Ş.: 107 bin lira

"DESTEKLERİMİZİ EKSİLTMEYECEK AKSİNE ARTTIRACAĞIZ"

Yavaş açıklamalarını, "2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar" diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz" ifadeleri ile sonlandırdı.