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Sezai Temelli: Dezenflasyon Programı Başarısız

Sezai Temelli: Dezenflasyon Programı Başarısız
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, dezenflasyon programının başarısız olduğunu belirtti. Deprem sonrası dönüşümün eksik olduğunu ve enflasyonun yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Temelli, halkın yoksulluk sorunları ile yüzleştiğini ifade etti.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "dezenflasyon programının başarısız olduğunu" savundu.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlattı.

Kentlerde depreme dayanıklı bir dönüşümün gerçekleştirilemediğini savunan Temelli, deprem konusunda bilimsel, sağlıklı adımların atılamadığını; deprem bölgesinde sorunların devam ettiğini ileri sürdü.

Enflasyon sorununa işaret eden Temelli, fiyatların arttığını, enflasyonun yükselmeye devam ettiğini ve satın alma gücünün kaybolduğunu söyledi.

Enflasyonun, gelir dağılımında adalet sağlandığında düşeceğini dile getiren Temelli, "Dezenflasyon programı başarısız olmuştur. Bu başarısızlığın maliyetine halklarımız, emekçiler, kadınlar, çocuklar katlanmaya devam ediyor. Türkiye'de yoksulluk sorunu vardır." ifadelerini kullandı.

"TBMM'nin, toplumun yararına faaliyet göstermediğini" iddia eden Temelli, yasalaşan kanunların vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeleri içermediğini öne sürdü.

İktidarın, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı kanun tekliflerini TBMM'nin gündemine getirdiğini anlatan Temelli, "bu tekliflerin iptal kararlarının gerekçelerini karşılamadığını, iptal edilen düzenlemelerin değiştirilmeden yeniden getirildiğini" söyledi.

Sezai Temelli, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'daki Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) ilişkin hükümleri eleştirdi. Kanunla DDK'nin yetki alanının genişletildiğini söyleyen Temelli, Türkiye'nin demokratikleşmesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

"DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, teröristbaşı Abdullah Öcalan tarafından tarihi bir çağrı yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulunduğunun" anımsatılması üzerine Temelli, çağrının tarihinin henüz netleşmediğini, en kısa zamanda bir çağrı yapılacağını bildirdi.

Çağrının nasıl yapılacağına ilişkin soru üzerine de Temelli, bunun şeklinin ne olacağına iktidarın karar vereceğini söyledi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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