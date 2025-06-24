Sevda Karaca Demir'den İklim Kanunu Eleştirisi

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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM Genel Kurulunda görüşülen İklim Kanunu Teklifi'ni eleştirerek, düzenlemenin temelinde karbon ticaretinin yer aldığını ve doğanın kirletilmesine izin vereceğini savundu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülmesi beklenen İklim Kanunu Teklifi'ni eleştirdi.

Demir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, daha önce Genel Kurul'da görüşmeleri ertelenen İklim Kanunu Teklifi'nin yeniden gündeme alındığını belirtti.

Düzenlemenin işçinin, köylünün, kadınların, gençlerin, çocukların geleceğini ilgilendirdiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Bu yasa esas olarak karbon ticaretini merkeze koyuyor ve şirketin doğayı kirletmesini, parayı bastırıp emisyon hakkı satın almasını öngörüyor. Bu yasanın içeriği böyleyken, iklim krizine çözüm ve yeşil enerji diye kimi kandırdığınızı zannediyorsunuz? Bu toprağın altını da üstünü de sömürge madencilerine, uluslararası enerji şirketlerine peşkeş çekme yasasıdır. Bizim görevimiz bu sahte yeşil düzeni ifşa etmek, onun yerine halkın sözünü, emeğin sesini, doğanın hakkını koymaktır."

Demir, partisinin düzenlemenin yasalaşmaması için gereken mücadeleyi vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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