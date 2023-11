Şehzadeler Belediye Başkanı İsrail mallarını kullanmayın çağrısında bulundu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Gazze'de katliam yapan Siyonist İsrail'i destekleyen firmaların ürünlerini kullanmamaları, yerli ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'ten vatandaşlara ' İsrail mallarını kullanmayın' çağrısında bulundu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Son günlerde Gazze'de yaşanan trajik olaylar ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları, tüm dünyanın gözleri önünde cereyan etmektedir. İnsanlık onuruna yapılan bu saldırılar karşısında Şehzadeler Belediyesi olarak suskun kalmayı reddediyoruz. İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı eylemlerine karşı bir pozisyon almak ve Filistin halkına yapılan haksızlığa dikkat çekmek amacıyla Şehzadeler Belediyesi olarak, uzun yıllardır hizmetlerimizde ve birimlerimizde İsrail ürünleri kullanmıyor; ülkemizin ekonomisine ve yerel üreticilere destek olmak için yerli ürünleri kullanmayı tercih ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize de Gazze'de katliam yapan Siyonist İsrail'i destekleyen firmaların ürünlerini kullanmamaları, yerli ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Hepimizin ortak dileği, yaşanan bu zulmün bir an önce sonlandırılmasıdır." dedi. - MANİSA