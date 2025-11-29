Haberler

Savunma Sanayisi ile Adalet ve Umut Teması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, dünya mazlumlarına umut sunduğunu ve adaletin tesisine katkı sağladığını belirtti. Büyükgümüş, terörle mücadele ve sınır ötesi harekatlarla elde edilen stratejik başarıları da vurguladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Burdur'a gelen Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanlığı'nda 3. Kademe İl Yönetim Kurulu ve 3 Kademe İlçe Başkanları toplantısına katıldı.

Büyükgümüş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, terör örgütünün yaptığı girişimler, kirli oyunlara rağmen, ülkede birliği, beraberliği, kardeşliği 23 yılda daha da güçlendirdiklerini belirtti.

İkinci stratejik kazanımın savunma sanayisi inşa etmek olduğunu dile getiren Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Milli savunma sanayimiz ile birlikte daha önce bu insansız hava araçlarına dair teknolojileri ki terörle mücadelede en çok kullandığımız, en çok oyun değiştirici nitelikte olan, teknoloji ve sahadaki etkinliğimiz insansız hava araçlarıyla yakaladığımız ivme oldu. Bunu biz yurt dışından bir ülkeden ithal etmek durumundaydık ve ne hikmetse özellikle terörle mücadelede yoğun olarak kullandığımızda bu araçların ekranlarının karardığına, bir parça değişimine ihtiyaç olduğunda aylarca bu yenilenmenin sağlanmadığına şahitlik ettik. Bugün Türkiye savunma sanayisinde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamıyor, aynı zamanda dünyada bu teknolojinin gelişimine, büyümesine ve tüm dünya mazlumlarına umut olmasına, dünyada adaletin tesis edilmesi için hizmetkar oluyor, öncülük ediyor."

Büyükgümüş, birlik ve beraberliği güçlendirecek adımlarla, silahların gömülmesiyle, terörün tasfiyesiyle Türkiye'nin önemli bir ivme kazanacağını dile getirdi.

Üçüncü kazanımın sınır ötesi harekatlarla elde edilen stratejik başarı olduğunu ifade eden Büyükgümüş, "15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen ardından başlatılan uluslararası sınır ötesi harekatlarla Türkiye, Suriye ve Irak'ta artık terör tehdidi kapıya gelmeden, kaynağında terör tehdidini yok edecek bir girişim başlattık ve bunun sonuçlarını da güvenliğimiz ile uluslararası diplomaside çok aktif bir şekilde gördük." dedi.

Kanıt isteyenlere Şırnak Gabar Dağı'nı örnek gösterdiklerine dikkati çeken Büyükgümüş, petrol aramayı başlattıklarını, oradaki yeraltı ve yerüstü zenginliklerini milletle buluşturarak turistik gezi yapmayı bile mümkün hale getirdiklerini söyledi.

Elde edilen başarı ve stratejilerle Gabar'ı terörden temizlediklerini ve bugün orada Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 10'u kadar bir kaynağı elde ettiklerini vurgulayan Büyükgümüş, "Burada yılda 3 milyar dolardan fazla bir imkanı, kabiliyeti, zenginliği milletimizle buluşturmamız mümkün oluyor. Bunun gibi daha niceleri var, buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye"nin refah demek olduğunu, büyük ve güçlü Türkiye yolunda atılmış çok büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Politika
