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NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'da

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'da
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Zirvesi ve Savunma Sanayii Forumu öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi havalimanında karşıladı. Görgün, zirvenin savunma sanayii iş birliğini ileri taşıyacağını belirtti.

HALUK GÖRGÜN'DEN AÇIKLAMA

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi ve Savunma Sanayii Forumu vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Sayın Mark Rutte'yi havalimanında karşıladık. Zirve hazırlıkları sürecinde Sayın Rutte ve ekibiyle yakın eşgüdüm içinde yoğun bir mesai yürüttük. Başkanlık olarak koordinasyonunu üstlendiğimiz Savunma Sanayii Forumu'nun sağlayacağı güçlü zeminde, İttifak'ın savunma sanayii alanındaki iş birliğini daha ileri taşıyacak önemli görüşmeler gerçekleştireceğiz. Verimli sonuçlar üreteceğine ve uzun vadeli stratejik ortaklıklara yeni bir ivme kazandıracağına inandığımız tarihi bir zirve bizleri bekliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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