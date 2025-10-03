Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da Fişek-İmla Montaj Hattı'nın Açılışını Yaptı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'da mevkidaşı Damba Batlut ile MKE AŞ'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile katıldığı MKE AŞ'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış töreninde konuştu. Güler, Ulanbator Büyükelçisi Başak Genç Yüksel ve MKE AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş'in de yer aldığı törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğini vurgulayarak, "Bugün burada dost ve kardeş ülke Moğolistan'da açılışını icra ettiğimiz fabrikamızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu fabrika ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkileri açıkça ortaya koyarken aynı zamanda son yıllarda savunma sanayisi alanında hızla gelişen iş birliğimizin de güçlü bir nişanesidir. Bu kapsamda Bakanlığımız bağlısı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından kurulan fişek dolum tesisinin iki dost ülke arasındaki iş birliği için kıymetli bir adım teşkil ettiğine inanıyorum" dedi.

Projenin teknoloji paylaşımının karşılıklı güven ve ortak sorumluluk temeli ile karşılıklı itimat sayesinde inşa edildiğini belirten Bakan Güler, "Çok iyi biliyoruz ki, savunma sanayisi sadece askeri güç değil; aynı zamanda ekonomik iş birliği, istihdam ve teknik bilgi değişimi anlamına gelmektedir. Açılışını yaptığımız bu tesis de Moğolistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlarken yerel kapasiteyi güçlendirecek ve iki ülke arasındaki dayanışmayı pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİKLERİNİ SÜRDÜRMEK YEGANE AMACIMIZ'

Bakan Güler, Türkiye olarak bölgede ve dünyada güvenlik, barış ile istikrar için büyük bir gayret gösterdiklerini kaydederek, "Bunun için başta kardeş, dost ve müttefik ülkeler olmak üzere pek çok ülkeyle yapıcı ve samimi ilişkiler geliştiriyoruz. Moğolistan gibi köklü ve tarihi bağlarımızın bulunduğu bir ülkeyle de ortak kazanım temelinde geliştirdiğimiz iş birliklerini sürdürmek yegane amacımızdır. İnanıyoruz ki, bu iş birlikleri bölgede istikrar ve güvenliğin güçlenmesine katkı sunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken başta Moğolistan'ın kıymetli yöneticilerine, aynı şekilde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimize ve bu güzide tesisin açılışında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Tesisin bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın" diye konuştu.