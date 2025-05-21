Sarıgül'den Kızılay Fabrikasının Cirosuna Yüzde 15 Pay Talebi
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kızılay'a ait maden suyu fabrikasının cirosundan Erzincan İl Özel İdaresine yüzde 15 pay ayrılması gerektiğini söyledi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'daki Türk Kızılay maden suyu fabrikasının cirosundan Erzincan İl Özel İdaresine yüzde 15 pay ayrılmasını talep etti.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Kızılayın Türkiye için önemine dikkati çekti.
Türk Kızılayın Erzincan'da maden suyu fabrikası bulunduğunu anımsatan Sarıgül, "Soda fabrikasının cirosundan can Erzincan Özel İdaresine, Erzincan'ın sosyal hizmetlerine kullanılmak üzere yüzde 15 pay mutlaka ayrılmalı." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika