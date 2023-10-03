Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Esnafları Ziyaret Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halil-ür Rahman Bölgesindeki esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta halkın içinde yer alan vatandaşların talep ve önerilerini sahada dinleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Halil-ür Rahman Bölgesindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Beyazgül esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye onların talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Aşağı Çarşı diye bilinen Balıklıgöl Platosundaki esnafları tek tek ziyaret eden ve taleplerini dinleyen Beyazgül ilgili daire başkanlarını konu ile ilgili talimatlandırarak esnafların talep ve önerilerinin çözülmesini istedi.

Vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Beyazgül vatandaşların fotoğraf talebini geri çevirmedi. Esnafların çaylarını içen Beyazgül Şanlıurfa'da yapılan çalışmalarla ilgili esnaflarla istişarelerde bulundu. - ŞANLIURFA