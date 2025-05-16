Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Sinop'ta

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Sinop'ta
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Sinop'ta
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sinop'a gelerek çeşitli ziyaretler ve açılışlara katıldı. Bakan Kacır, havaalanında yerli Togg aracını test etti ve valilikte resmi karşılamalar gerçekleştirdi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Kacır Sinop'ta

SİNOP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Sinop'a geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı Sinop Havalimanında, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Kacır Kacır, Sinop Havalimanı'nda yerli ve milli imkanlarla yapılan Togg'un direksiyonuna geçerek Sinop Valiliğine geldi. Valilik girişinde Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Kacır, şeref defterini imzaladı. Bakan Kacır, daha sonra valilik makamına geçti.

Bakan Kacır, Sinop'ta Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisinin Açılış Töreni'ne katılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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