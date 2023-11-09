Samsun, Karadeniz Bölgesi'nde En Çok Yabancıya Ev Sahipliği Yapan İl

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı raporlara göre Karadeniz Bölgesi'nde en çok ikamet izinli yabancı ve geçici koruma kapsamındaki yabancı Samsun'da bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı raporlara göre Karadeniz Bölgesi'nde en çok ikamet izinli yabancı ve geçici koruma kapsamındaki yabancı Samsun'da bulunuyor.

İkamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancıların illere göre dağılımı ve geçici koruma kapsamında Suriyelilerin illere göre dağılımı istatistikleri; İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 2 Kasım 2023'e kadar olan veriler ışığında Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 il arasında Samsun; en çok ikamet izinli yabancı bulunduran il (8 bin 847 yabancı) ve en çok geçici koruma kapsamında Suriyeli bulunduran il (9 bin 79) konumunda.

Karadeniz'de en fazla yabancı Samsun'da

Açıklanan verilere göre Karadeniz'de bulunan illerden Amasya'da 514, Artvin'de 403, Bartın'da 1714, Bayburt'ta 174, Bolu'da 3 bin 751, Çorum'da 1636, Düzce'de 2 bin 285, Giresun'da 1648, Gümüşhane'de 923, Karabük'te 7 bin 645, Kastamonu'da 1489, Ordu'da 1522, Rize'de 854, Sinop'ta 376, Tokat'ta 2 bin 328, Trabzon'da 6 bin 41 ve Zonguldak'ta ise 1962 ikamet izinli yabancı bulunuyor. Samsun, 8 bin 847 ikamet izin yabancı ile Karadeniz'de ilk sırada yer alıyor.

Geçici koruma kapsamında Suriyelilerin illere göre dağılımında da Samsun, Karadeniz'deki iller arasında başı çekiyor. Samsun'da İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre 9 bin 79 geçici koruma kapsamında Suriyeli bulunuyor. Bu oran Samsun'da yaşayan 1 milyon 377 bin 567 kişinin yüzde 0,66'sını oluşturuyor. Samsun'un yanı sıra Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer illerden Amasya'da 1308, Artvin'de 63, Bartın'da 413, Bayburt'ta 28, Bolu'da 4 bin 48, Çorum'da 3 bin 79, Düzce'de 1414, Giresun'da 292, Gümüşhane'de 99, Karabük'te 1367, Kastamonu'da 1398, Ordu'da 873, Rize'de 1287, Sinop'ta 178, Tokat'ta 1141, Trabzon'da 3 bin 313 ve Zonguldak'ta 641 geçici koruma kapsamında Suriyeli bulunuyor. - SAMSUN