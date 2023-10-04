Salihli Belediyesi 2024 Yılı Performans Programı Kabul Edildi

Salihli Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısında 2024 Yılı Performans Programını kabul etti. Programda yer alan projeler arasında Cem Evi, termal otel, GES projesi, spor kompleksi ve doğal gaz hattı gibi çalışmalar yer alıyor.

Salihli Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirirken, Belediyenin yeni dönemde yapacağı projelerinin yer aldığı 2024 Yılı Performans Programı, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin kabul oyu, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin ret oy vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Kayda, Performans Programını hazırlayan mesai arkadaşlarına teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Yoklama ve geçmiş meclis kararların dağıtılması ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Kayda, toplam 965 personel ile Salihli'ye kazandırdıkları kalıcı eserler ve projelerden dolayı gururlu olduğunu ifade etti. Başkan Kayda, "Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Belediyemizin 2024 yılı Performans Programının hayırlı olmasını diliyorum. Bizler, Salihli'miz için çalışmaya ve hemşehrilerimize daha büyük hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kabazlı Mahallemize Cem Evi yapıyoruz"

Salihli Belediyesi'nin 2024 Yılı Performans Programının görüşüldüğü toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Kayda, "2024 yılında Kabazlı Mahallemize Cem Evi projemiz var. Bakanlıktan aldığımız 5 dönüm arazi üzerine Belediyemizin projesini çizdiği 800 m kapalı alana sahip Cem Evi yapacağız. Kasım ayında ihaleye çıkacağız. Kabazlı Mahallemize ve Alevi vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

"Kurşunlu termal otel"

Kurşunlu Termal Otel çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Kayda, Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Turizm Bölgesi ilan edilen Kurşunlu Vadisine, 9 bin metrekarelik arazi üzerine termal otel yapacaklarını söyledi.

"GES projesi ile tasarruf edeceğiz"

GES projesinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Kayda, 4,5 Megawatt büyüklüğünde kurulacak tesis sayesinde Belediyenin tüm enerji maliyetlerinden kurtulacağını belirterek projenin tüm maliyetinin İller Bankası tarafından uluslararası fonlardan ödeneceğini söyledi. Başkan Kayda, "Belediyemize kayıtlı arazilerimiz üzerine kuracağımız Güneş Enerji Santrali (GES) Projemiz ile tüm Belediye birimlerimizde kullanacağımız elektriği kendimiz üreterek artan enerji maliyetlerimizden tasarruf edeceğiz. Elektrik enerjisine ayırdığımız bütçeyi, yeni yatırımlarımızda kullanacağız" dedi.

"Hacıbektaşlı spor kompleksi"

Gümüşçayı Masal Ormanı karşısında Hacıbektaşlı Mahallesinde bulunan 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana çocuklar ve gençler için yeni bir spor kompleksi çalışmalarına başladıklarını açıklayan Başkan Kayda, "Spor Kompleksi içerisinde, 2 voleybol, 2 basketbol, 2 tenis kortu, 2 mini futbol sahası, 2 ayak tenisi kortu, 2 ayak voleybol sahası, 1 kaykay (skate) pisti, 1 çocuk oyun grubu, dinlenme alanları ve otopark yer alacak" dedi.

"Doğal gaz abone sayısı 42 bin 865'e ulaştı"

Kırsal mahallelere çok amaçlı etkinlik alanları yaparak asfalt, sathi kaplama ve kilit parke taş döşeme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Kayda, ilçe merkezinde doğal gaz hat döşeme çalışmalarının Keli ve Sarıpınar Mahallelerinde yürütüldüğünü söyledi. Başkan Kayda, ilçe merkezinde 21 bin 835 abonenin doğal gaz kullandığını, doğal gaz kullanmaya hazır daire sayısının da 42 bin 865 olduğunu belirtti.

"OSB işsizliğe çare oldu"

Salihli Organize Sanayi Bölgesinin başlattıkları çalışmalar sonucunda işsizliğe çare olduğunu vurgulayan Başkan Kayda, 1. ve 2. Etapta üretimde olan ve yeni üretime başlayan fabrikalarda toplam 10 bin kişiye istihdam sağladıklarını, 3. Etap ile birlikte hedeflerinin 15 bin kişiye iş kapısı açmak olduğunu söyledi.

"Demiryolu hattı şehir dışına taşınacak"

İlçe merkezinden geçen Demiryolu hattının İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattına bağlanması noktasında Bakanlar ve Manisa Milletvekilleri ile görüşmeler yaparak olumlu sonuç aldığını ifade eden Başkan Kayda, "Şehir içinde kalan tren yolu hattını YHT hattına entegre ederek bu alanı Bulvar şeklinde düzenlemek istiyoruz. Bulvar içerisinde, yürüyüş alanları ve spor sahaları, dinlenme ve yeşil alanlar yer alacak" dedi.

Başkan Kayda'ya kredi kullanma yetkisi

10 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, Salihli merkeze ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Plan notlarının değerlendirilmesi talebi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilirken, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde yolların düzenlenmesi, sıcak asfalt ve sathi kaplama yol yapımı ile parke taş, bordür alımı ve döşenmesi çalışmalarında kullanılmak üzere İller Bankası ve diğer bankalardan 30 milyon lira nakdi ve gayri nakdi kredi kullanılması için Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya yetki verilmesi talebi AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin kabul, CHP'li meclis üyelerinin ret oyu vermesi sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. - MANİSA