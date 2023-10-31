Sakarya'da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada, Erenler ilçesinde bir tırdan bırakılan yabancı uyruklu kişiler yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan tır Edirne'de ele geçirildi.

Sakarya'da 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürütülen ekipler, Erenler ilçesinde otoban yakınlarına bir tırdan yabancı uyruklu kişilerin bırakıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen tır ise Edirne'de ele geçirilirken, olayla ilgili 2'si yabancı uyruklu 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.