Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderleri görüş alışverişinde bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ederek yerel seçimler ve yeni yasama dönemi konularını görüştü. Saadet-Gelecek grubunun Meclis gündemine getireceği konu başlıkları üzerinde çalışmalar yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Genel Başkanlar, yerel seçimler ve Saadet-Gelecek grubunun yeni yasama döneminde Meclis gündemine getireceği konu başlıklarına dair görüş alışverişinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Yerel seçimler ve yeni yasama dönemine dair konuların görüşüldüğü ziyarette, Saadet-Gelecek grubunun yeni dönemde Meclis gündemine getireceği konu başlıklarında hazırlanan çalışmaların detayları da Genel Başkanlar tarafından değerlendirildi.

Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, Meclis'in tatile girdiği dönemde dahi çalışmalarına devam ettiği belirtilen Saadet-Gelecek grubunun, bu süre içerisinde hazırlıklarına başladığı eğitim, istihdam, tarım, güvenlik ve ekonomi gibi başlıkların yeni yasama döneminde Meclis gündemine belirlenen takvim doğrultusunda getirileceği ifade edildi.