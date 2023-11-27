Saadet Partisi Milletvekili İsrail'e ihracatı eleştirdi

Saadet Partisi (SP) Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Türkiye'nin İsrail'e ihracatını eleştirdi. Atmaca, "Bu vahşet başladığı günden bugüne kadar 400'e yakın gemi İsrail'e gitti ve bu gemiyle giden ürünlerin birçoğu savaşta kullanılacak malzemeler, bunların başında petrol gelir, demir çelik ürünleri gelir" dedi.

"Milletin Vekilleri, Milletle buluşuyor" programı kapsamında SP Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, bugün Edirne'ye geldi. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Atmaca, İsrail-Filistin savaşında Türkiye'nin izlediği tutumu eleştirdi.

"22 YILDIR BU MEMLEKETİ İDARE EDEN SİZSİNİZ"

Atmaca, şunları kaydetti:

"Bu vahşet başladığı günden bugüne kadar 400'e yakın gemi İsrail'e gitti ve bu gemiyle giden ürünlerin birçoğu savaşta kullanılacak malzemeler, bunların başında petrol gelir, demir çelik ürünleri gelir. Kimyasal ürünler gelir, çimento, gıda her türlü ürün ülkemizden oraya gidiyor. Hiçbir yaptırım olmadı. Ne elçimizi çektik ne elçilerini gönderdik. Bir kısım güvenlik gerekçeleriyle elçimiz geldi. Bu yaklaşım maalesef AK Parti'nin bugüne kadar uygulamış olduğu politikalara paralel bir uygulama yani sözde çok karşı durduğu bir kısım durumlara eylemde öyle karşı durmadığını görüyoruz. Birileri bunu içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılardan dolayı bu uygulamaların böyle yapıldığını iddia ediyor olması aslında bu hükümetin başarısızlığını ifade eder. 22 yıldır bu memleketi idare eden sizsiniz, 22 yıl sonra ekonominiz öyle bir noktaya gelmiş ki, İsrail'in zulmüne karşı bir eylemde bulunmanızı engelliyor demek ki. Bu da onların hakikaten ülkeyi ne hale getirdiklerinin ispatı."