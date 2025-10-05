Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Savunma Sanayi ve Ekonomi Vurgusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kırşehir'de düzenlenen il kongresinde savunma sanayisinin milli bir mesele olduğunu belirterek Türkiye'nin başarısının İslam ve Türk coğrafyası için önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, enflasyon ve vergi adaletsizliği konularında iktidarı eleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Savunma sanayisinde Türkiye'nin başarılı olması demek, İslam ve Türk coğrafyasının sevinmesi, mutlu olması demek." dedi.

Arıkan, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin Kırşehir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, susuzluk tehlikesinin adım adım yaklaştığını, bu konuda gereğinin yapılması için gayret göstereceklerini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun amacının Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması olduğunu vurgulayan Arıkan, "Bu gemiye binen, oraya kadar giden, geri dönen ve halen dönemeyen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Oradan dönme imkanına sahip olamayan kardeşlerimizin de tez zamanda ülkeye dönebilmeleri için de dua ediyoruz." dedi.

Savunma sanayinin milli bir mesele olduğunu dile getiren Arıkan, "Savunma sanayisinde Türkiye'nin başarılı olması demek, İslam ve Türk coğrafyasının sevinmesi, mutlu olması demek. Siz bunu iç politikaya alet ederseniz, bunlar üzerinden hamasi söylemler geliştirirseniz orada 'dur' demek gerekiyor. Bizim savunma sanayimiz kalkınacaksa, bunca yıl sonra bir kez daha gördük ki Erbakan ve Milli Görüş vizyonuyla kalkınabilir." diye konuştu.

Arıkan, iktidarın enflasyonu ve vergi adaletini çözemediğini, Türkiye'deki verginin yüzde 85'ini dar gelirliler, geriye kalanını zenginler ve paradan para kazananların ödediğini savundu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, Davut Aygün yeniden il başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Politika
