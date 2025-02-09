Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Ekonomi Eleştirisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi ve geçim sıkıntısı olduğunu belirterek, "Milyonlarca asgari ücretlinin, memurun, emeklinin maaşlarının açıklanacağı ay enflasyon yüzde 1'e iniverdi. Maaşların insanımızın eline geçeceği ay enflasyon bir baktık ki yüzde 5'e çıkmış. Rakamlarla oynayarak algı yönetimi yapabiliyorsunuz, fakat gerçekleri değiştiremiyorsunuz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malatya'da partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kanallıyı Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Arıkan, sahte gündemlerle kamuoyunun meşgul edildiğini belirterek, asıl meselenin vatandaşın geçim sıkıntısı olduğunu söyledi. Ekonomik krizle mücadele eden vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Arıkan, "Bu ülkenin gerçek gündemi; bir paket erzak elinden düşünce yerden toplamaya çalışan amcamızdır. Ambulansın içinde 'Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok' diyen çocuktur. Sabahın beşinde ucuz et alabilmek için kuyrukta bekleyen anneler, babalar, dedelerdir. 'Ağabey çok borcum var, neyim varsa senin olsun' diyen, şiddete uğrayan gençtir. Torununa harçlık veremediği için yaşı 70'i geçmişken hala çalışmak zorunda kalan emeklilerdir. Ev genci olmaya mahkum edilmiş, hayallerinden vazgeçmek zorunda bırakılan, umudu gözlerinden çalınan gençlerdir. Görüyoruz ki dün 'Karneyle bu ülkede ekmek dağıtılıyordu' diyenler, bugün yine karnelerle hayatta kalmaya mahkum ediyor insanları. 'Reform yapacağız' diye gelenler her türlü kurumu deforme ettiler" dedi.

"Rakamlarla oynayarak algı yönetimi yapabiliyorsunuz, fakat gerçekleri değiştiremiyorsunuz"

Arıkan, enflasyon rakamlarının manipüle edildiğini ve asgari ücretin cebe girmeden değer kaybettiğini savunarak, "Milyonlarca asgari ücretlinin, memurun, emeklinin maaşlarının açıklanacağı ay enflasyon yüzde 1'e iniverdi. Maaşların insanımızın eline geçeceği ay enflasyon bir baktık ki yüzde 5'e çıkmış. İşte en büyük günahlardan olan kul hakkı tam da budur. Milyonlarca insanımızın hakkına giriyorsunuz. Rakamlarla oynayarak algı yönetimi yapabiliyorsunuz, fakat gerçekleri değiştiremiyorsunuz" diye konuştu.

Türkiye'de ev sahibi olmanın giderek imkansız hale geldiğini de belirten Arıkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de bir ailenin ev sahibi olabilmesi için 52 yıl boyunca birikim yapması gerekiyor. Dünyada ev satın almanın en uygun olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye, 631 maaşla sondan ikinci sırada yer alıyor. TÜİK 2024 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam şartları istatistiklerine göre ise nüfusun yüzde 31.3'ü sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemler yaşıyor. 16 milyon kişi evini ısıtamıyor."

"Gazze, ne meydanda ne masada asla teslim olmayacaktır"

Arıkan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değindi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye dair yeni planlarının kabul edilemez olduğunu belirten Arıkan, "Plana göre Gazzeliler Ürdün ve Mısır'a sürgün edilecek. ABD, gerekirse Gazze'ye asker gönderecek. Açıkça diyorlar ki, 'Meydanlarda yenemedik, ama masada kazanacağız.' Ama buradan ilan ediyoruz. Gazze masada da teslim olmayacak. Gazzeliler, kendilerine dayatılan hiçbir oyuna boyun eğmeyecek. Ne emperyalistlerin planları ne de zalimlerin oyunları Gazzelilerin iradesini kıramayacak. Herkese çağrımızdır. Kanlı imara, zalim mimara, sınır tanımayan pervasızlığa, insan haklarını hiçe sayan haksızlığa ve en çok yaralayan duyarsızlığa dur diyelim. Gazze, bu bölgenin kalbidir. O kalp durursa sadece Gazze değil, tüm İslam coğrafyası yara alır. Ankara, Cidde, Kahire, İslamabad bundan etkilenir. Gazze Gazzelilerindir. Gazze, ne meydanda ne masada asla teslim olmayacaktır" diye konuştu. - MALATYA