Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Barış Mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Barış Mesajı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada savaşsız bir dünya için çaba gösterdiklerini belirtti ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Savaşsız bir dünya, çatışmanın, kavganın olmadığı, adaletin hakim olduğu bir dünyayı idrak edebilmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz." dedi.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Arıkan, burada yaptığı konuşmada, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Yoğun bir tempoda çalışmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Arıkan, 40 ili ziyaret ettiklerini söyledi.

Arıkan, asgari ücretlinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın, işçinin ve işverenin sorunları için çaba gösterdiklerini belirtti.

Gazze'de ve dünyanın farklı noktalarında yaşananlardan dolayı buruk bir bayram geçirdiklerini vurgulayan Arıkan, şunları kaydetti:

"Gönlümüzün bir tarafının buruk olduğu, gönlümüzün bir tarafının sevinçlerden uzak olduğu, dünyanın birçok coğrafyasında yaşanan zulüm karşısında ezik olduğu bir bayramı idrak ediyoruz. Duamız, temennimiz şu, bundan sonraki bayramlarda tüm dünyaya barışın, huzurun hakim olduğu, gözyaşının, kanın olmadığı bir bayramı yaşatmayı Cenabıallah bizlere nasip etsin. Bizim siyasi mücadelemizin temelinde de burası yatıyor zaten. Savaşsız bir dünya, çatışmanın, kavganın olmadığı, adaletin hakim olduğu bir dünyayı idrak edebilmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz."

Gazze'de yaşanan zulmün sona ermesi gerektiğini belirten Arıkan, yaklaşık 2 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Arıkan, konuşmanın ardından partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Politika
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