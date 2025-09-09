Rusya ve Suriye Arasında Askeri ve Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberindeki üst düzey heyet, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Rusya-Suriye arasındaki ilişkilerde gelişme kaydediliyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberindeki üst düzey heyet resmi ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Novak, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve diğer Suriyeli yetkililerle görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası gerçekleşen görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Suriye ordusunun askeri noktalarına yönelik saldırıları da ele alındı. Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, heyetlerin ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesi çerçevesinde bir araya geldiği belirtildi.

Suriyeli kaynaklar, görüşmede sonrasında taraflar arasında askeri ve ekonomik işbirliğini kapsayan geniş çaplı bir anlaşmaya varılmasını öngörüyor. Görüşme sonrasında ayrıca Suriye hükümeti için büyük önceliğe sahip olan iç savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine yönelik adımların atılması da bekleniyor. Suriye basını ise görüşmenin Moskova'nın Suriye'deki varlığını güçlendirme isteğini yansıttığını öne sürdü. - ŞAM