Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Zaporijya Nükleer Santrali, Rus kurumlarının denetiminde çalışacak'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rusya kontrolünde faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etmesiyle ilgili kararnamelerin imzalanmasının ardından bu topraklardaki tesisler de Rus kontrolüne geçmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin bugün yaptığı açıklamada, Rus ve Ukrayna orduları arasında çatışmalara neden olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin artık Rusya kontrolünde bulunacağını duyurdu. Verşinin, "Zaporijya Nükleer Santrali şuanda Rusya topraklarında bulunuyor ve buna göre artık kurumlarımızın denetiminde çalışmalarını sürdürmeli" dedi.

Yaşanan süreçle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin, Moskova'yı ziyaret edeceğini de hatırlatan Verşinin, "Önce Kiev'i ardından Moskova'yı ziyaret edeceğini doğrulayabilirim. Ancak bunun için önümüzde birkaç gün daha var" dedi. Grossi'nin ziyareti sırasında çok yönlü istişarelerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Verşinin, "Şuanda uzmanların bazı önerileri var. Ancak önemli olan Ukrayna'nın santrali bombalamayı sürdürmesi ve santralin normal işleyişidir" şeklinde konuştu.

Saldırılarının odak noktasıydı

Moskova ve Kiev, birbirlerini Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni bombalamakla ve nükleer felaket riskine yol açmakla suçlamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalıların görev yaptığı santralin etrafındaki alanın askerden arındırılması çağrısında bulunmuştu. Santral ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya 7 aydır devam eden saldırılarının odak noktasıydı. - MOSKOVA