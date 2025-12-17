ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Katar Başbakanı Al Thani ile Gazze'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başkent Washington DC'de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya gelerek, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, 7'nci ABD-Katar Stratejik Diyaloğu toplantısı kapsamında ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. Görüşmede, ABD ile Katar arasındaki stratejik ortaklık, ortak ekonomik ve güvenlik hedefleri konusunda işbirliğini derinleştirme fırsatları ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ele alındı

Al Thani, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, insani yardımların Gazze'ye engelsiz şekilde ulaştırılması gerektiğini ve İsrail'in Gazze'deki milyonlarca insana yardım ulaştırılmasını engellediğini belirtti. Rubio ile Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nü de ele aldıklarını ifade eden Al Thani, bu gücün her iki tarafa da eşit davranması gerektiğini söyledi. Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına oldukça hızlı bir şekilde geçilmesi gerektiğini söyleyen Al Thani, ancak hala birçok engel olduğunu belirtti. - WASHINGTON