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HÜDA Par'lı Ramanlı, gıda güvenliğinin güçlendiği bir tarım politikasını zorunluluk olarak nitelendirdi

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HÜDA Par Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, 2026 hububat alım fiyatlarını değerlendirerek, çiftçinin artan maliyetlerine dikkat çekti ve üretim odaklı bir tarım politikasının zorunlu olduğunu vurguladı.

HÜDA Par Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Üreten çiftçinin kazandığı, toprağın boş kalmadığı ve gıda güvenliğinin güçlendiği bir tarım politikası tercih değil bir zorunluluktur." dedi.

Ramanlı, Meclis'teki basın toplantısında 2026 yılı için açıklanan hububat alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan rakamların üreticinin artan maliyetleri ve alım gücü üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ramanlı, açıklanan hububat alım fiyatlarında geçen yıla göre nominal bir artış görüldüğünü ancak üreticinin sahadaki gerçekliğinin daha farklı bir tablo ortaya koyduğunu savundu.

Ramanlı, tarım politikalarının temel amacının çiftçiyi borçla ayakta tutmak değil üretimle güçlendirmek olması gerektiğini ifade ederek, alım fiyatlarının belirlenirken yalnızca geçmiş yıl fiyatları değil gerçek üretim maliyetleri, enflasyon etkisi ve üreticinin makul refah payının birlikte dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Desteklerin üretim döneminde etkinleştirilmesi ve ödeme süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini söyleyen Ramanlı, "Üreticilerin finansman ihtiyacı faiz yüküyle değil üretim odaklı modellerle karşılanmalıdır. Üreten çiftçinin kazandığı, toprağın boş kalmadığı ve gıda güvenliğinin güçlendiği bir tarım politikası tercih değil bir zorunluluktur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
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