Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e geldi. Putin, temasları kapsamında Shenzen kentinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Putin görüşmede, Rusya ve Çin'in çok kutuplu daha adil dünya düzeni kurulması konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilediğini belirterek, "Rusya ile Çin arasındaki dış politika koordinasyonu istikrarlı seyrini sürdürüyor ve olumlu yönde ilerliyor. Zorlu bir jeopolitik ortamda, çok kutuplu daha adil bir dünya düzeni kurulması için yapıcı yaklaşımlar sergiliyoruz" dedi.

Xi ise görüşmede, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve güvenilir olmaya devam ettiğini belirterek, "Çin-Rusya ilişkileri her türlü zorluğa rağmen bir dağ kadar sağlam ve bugün de öyle olmaya devam ediyor. Bu ilişkilerin bir geleceği var ve küresel şartlardaki kısa vadeli değişikliklerden etkilenmiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Putin ve Xi'nin yarın zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü görüşme yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı