Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'u Kabul Etti

Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'u Kabul Etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile anlaşması için belirlediği 8 Ağustos öncesinde Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü. Witkoff, Moskova'da Putin ile bir araya gelerek barış anlaşmasına yönelik diplomatik girişimlerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'e, Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar verdiği sürenin bitimine 2 gün kala Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerde bulunmak üzere 07.00 sıralarında Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile Vnukovo Havalimanı'nda görüşen Witkoff, yaklaşık 1 saat sonra Dmitriev ile Kremlin Sarayı'na yürüme mesafesinde bulunan Zaryadye Park'a geçti. Bu yıl içerisinde Rusya'ya 5. kez ziyaret gerçekleştiren Witkoff daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rus liderin, Witkoff'u sıcak bir şekilde karşıladığı görüşme devam ederken Witkoff'un ajandası dikkat çekti.

Görüşmede Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da hazır bulundu.

Trump, Rusya'ya 8 Ağustos'a kadar süre vermişti

ABD Başkanı Donald Trump barış anlaşmasına yönelik ilerleme kaydedilememesi nedeniyle Putin'e tepki gösterirken, Rusya'dan ithalat yapan ülkeleri ağır gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti. Trump, Putin'e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar süre vermiş, bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya daha ağır gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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