Rus medyası: 'Putin, Donbass dışında kısmi toprak takasına açık olabileceğini belirtti'

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass dışında kısmi toprak takasına açık olabileceğini söylediğini aktardı.

Rus ekonomi ve politika gazetelerinden Kommersant'ın Kremlin Sarayı muhabiri Andrei Kolesnikov'un haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Aralık'ta Kremlin'de iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki bazı bölgelerin takas edilmesine açık olabileceğini, ancak Donbass'ın tamamını istediğini söyledi. Habere göre Putin, toplantıda üst düzey iş adamlarına planın detaylarını anlattı. Haberde, "Vladimir Putin, Rus tarafının Anchorage'da (Alaska) verdiği tavizleri hala vermeye hazır olduğunu, yani 'Donbas bizimdir' dediğini belirtti" ifadeleri kullanıldı. Putin'in Donbass hariç "kısmi bir toprak takası ihtimalini de göz ardı etmediği" belirtildi. Kommersant'a göre Putin iş adamlarıyla yaptığı görüşmede, Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya Nükleer Santrali konusunu da gündeme getirdi. Putin, nükleer santralin Rusya-ABD ortaklığıyla yönetilmesinin görüşüldüğünü söyledi. Putin ayrıca ABD'nin santralin yakınlarında kripto para madenciliğiyle ilgilendiğini ve santralin Ukrayna'ya kısmen tedarik sağlamak için kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Donbass çıkmazı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ve ABD heyetlerinin Miami'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek 20 maddelik bir planı sonuçlandırmaya bir adım daha yaklaştığını söylemişti. Ancak Zelenskiy, Ukrayna ve ABD'nin, Donbass'ta hala Ukrayna'nın kontrolünde olan bölgeleri Rus güçlerine devretmesi veya Rus güçlerinin kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santralinin geleceği konusunda ortak bir zemin bulamadığını ifade etmişti.

Rusya, 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın tamamını, Donbass'ın yaklaşık yüzde 90'ını, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yüzde 75'ini ve Harkov, Sumy, Mikolayiv, Dnipropetrovsk bölgelerinin küçük kısımlarını kontrolünde bulunduruyor. Putin 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, barış anlaşmasının 2024'te ortaya koyduğu şartlar temelinde yapılması gerektiğini düşündüğünü söylemişti. Bu şartlar ise Ukrayna'nın Donbass, Zaporijya, Herson bölgelerinin tamamından çekilmesi ve NATO'ya katılma amacından resmen vazgeçmesiydi. - MOSKOVA