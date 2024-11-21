Putin, Kim Jong-Un'a "nadir bulunan hayvanlar" gönderdi

Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri iş birliği farklı alanlara taşındı. Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov siyasi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kore'yi ziyaret etti. Kuzey Kore hükümeti, Kozlov ile Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong Ho arasında Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknolojik İş birliği Protokolü imzalandığını bildirdi. Anlaşmanın içeriğine dair bilgi paylaşılmazken, Rusya basını, tarafların iki ülke arasındaki tarifeli uçuşların sayısını artırma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Kozlov ve beraberindeki heyetin dün gece Kuzey Kore'den ayrıldığı belirtildi.

NADİR BULUNAN HAYVANLAR GÖNDERİLDİ

Kuzey Kore hükümetinden yapılan ayrı bir açıklamada ise, Putin'in Kozlov ve beraberindeki heyet aracılığıyla Kim'e hediye olarak "nadir bulunan hayvanlar" gönderdiği kaydedildi.

KOZLOV VE HEYETİ KUZEY KORE'YE GİTMİŞTİ

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov, 11'inci Kuzey Kore-Rusya Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji İşbirliği Komitesi toplantısına katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte 17 Kasım'da Pyongyang'a gitmişti. Kozlov'un ziyareti sırasında ülke lideri Kim Jong ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiği açıklanmıştı.