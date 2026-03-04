Putin: "Belki de Avrupa pazarlarına doğal gaz tedarikini hemen şimdi durdurmamız mantıklı olurdu"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB'nin kademeli olarak Rus gazı ithalatını durdurma kararına karşılık, "Belki de Avrupa pazarlarına doğalgaz tedarikini hemen şimdi durdurmamız mantıklı olurdu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Rus basınına verdiği röportajda, AB'nin Rus gazı politikasına ve Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. AB'nin kademeli olarak Rusya'dan gazı alımını durdurmaya yönelik kararına değinen Putin, "Önümüzdeki günlerde Rus gazının alımına dair kısıtlama getirmeyi planlıyorlar. 2027'de ise Rus gazı ihracatına tam yasak getirecekler. Şimdi açılan yeni pazarlar var. Belki de Avrupa pazarlarına doğal gaz tedarikini hemen şimdi durdurmamız mantıklı olurdu. Henüz bir karar vermedim, sadece yüksek sesle düşünüyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Rus istihbaratının edindiği bilgilere göre Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyan Türk Akım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına Ukrayna tarafından sabotaj düzenlenebileceğini söyleyen Putin, bu konuda Türk tarafını bilgilendirdiklerini belirtti.

"Petrol fiyatlarındaki artışın sebebi Rusya'ya uygulanan ambargolar"

Avrupa piyasasında doğal gaz fiyatlarının arttığına dikkat çeken Putin, "Tekrar ediyorum. Bu Avrupalı liderlerin yıllardır sürdürdüğü politikalarının sonucudur" ifadelerini kullandı. Bu yükselişteki en temel sebebin Rus petrolüne uygulanan kısıtlamalar olduğunu savunan Putin, "Şuanda petrol ve doğal gaz fiyatları oldukça yükseldi. Şu anlaşılmalı bu artıştaki kısmi sebep Rus petrolüne uygulanan kısıtlamalar. Bu politikalar, bu ülkelerin halklarının çıkarlarıyla hiçbir şekilde örtüşmüyor" dedi.

İran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmanın da petrol piyasasını etkilediğini vurgulayan Putin, "Tedariklerde herhangi bir kesinti olmadı ancak fiyatlar fırladı. Neden? Küresel piyasalardaki genel durumdan, özellikle petrol ve bu durumda gaz piyasalarındaki durumdan kaynaklanıyor. Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle doğal gazı daha yüksek fiyatlardan satın almaya hazır müşteriler ortaya çıktı" dedi.

"Güvenli ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz"

Putin, kendileriyle çalışma arzusunu sürdüren Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerle Rus petrol konusunda çalışmaya devam edebileceklerini söyleyerek, "Doğu Avrupa'da Slovakya ve Macaristan gibi güvenilir ortaklarımızla bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkelere petrol ve gaz gibi enerji kaynaklarını tedarik ediyoruz ve eğer bu ülkelerin liderleri bugünkü gibi güvenilir ortaklık politikalarını sürdürürse, gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Putin, ayrıca Rusya ile savaşta Ukrayna ordusuna katılan 2 Macaristan uyruklu paralı askerin, Macaristan'ın talebi doğrultusunda ülkesine iade edileceğini söyledi.

Geçtiğimiz gün Akdeniz'de ilerlerken Malta açıklarında insansız deniz araçları tarafından saldırıya uğrayan Rus petrol tankerine yapılan saldırıya da değinen Putin, "Bu bir terörist saldırıdır. Bu tür şeylerle ilk kez karşılaşmıyoruz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı