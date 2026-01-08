Prof. Dr. Akdağ'dan ETSO'ya ziyaret

Haberler

Önceki Dönem Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek yapılan yenileme çalışmaları ve yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. ETSO Başkanı Saim Özakalın, bölgede yatırım fırsatlarının arttığını ifade etti.

Önceki Dönem Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek devam eden restore çalışmalarını ve yenilenen hizmet alanlarını ziyaret etti. Yapılan çalışmaları beğeniyle karşıladığını ifade eden Prof. Dr. Akdağ, ETSO'nun kurumsal kimliğine yakışır bir dönüşüm süreci yürütüldüğünü belirtti.

Ziyaret kapsamında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Akdağ ile Erzurum'un ekonomik gelişimi, sanayi altyapısı ve yatırım ortamı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede özellikle 2. Organize Sanayi Bölgesi kapsamında Erzurum'a kazandırılan yeni yatırımlar ile hali hazırda devam eden yatırımlar ele alındı.

ETSO Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un sahip olduğu teşvik avantajlarının yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, "2. OSB ve açılması planlanan Mesleki ve Teknik Liselerin sayesinde ilimizde üretim, istihdam ve katma değeri artıracak yatırımların sayısı her geçen gün artıyor. ETSO olarak yatırımcılarımızın önünü açan, süreci kolaylaştıran her adımı desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Recep Akdağ ise Erzurum'un stratejik konumu, teşvik imkanları ve gelişen sanayi altyapısıyla güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen yatırımlar, Erzurum'un ekonomik geleceği açısından son derece kıymetlidir. Odanın bu süreçte üstlendiği rol takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

Görüşme sonunda Başkan Saim Özakalın, Prof. Dr. Recep Akdağ'a ETSO Tarih Kitabı hediye etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
