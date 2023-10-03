Polonya ve Çekya, Slovakya ile sınır kontrollerini sıkılaştırıyor

Polonya ve Çekya, düzensiz göçmen akınını durdurmak için Slovakya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırıyor. Gece yarısından itibaren 10 gün boyunca geçici kontroller uygulanacak.

Polonya ve Çekya düzensiz göçmen akınıyla mücadele amacıyla gece yarısı itibarıyla 10 gün boyunca Slovakya ile olan sınır kapılarında geçici kontroller uygulamaya başlayacak.

Polonya ve Çekya, düzensiz göçmen akınını durdurmak için Slovakya sınırındaki kontrolleri sıkılaştırıyor. Polonya İçişleri ve İdari Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski düzenlediği basın toplantısında bu gece yarısından itibaren Polonya'nın Slovakya ile olan tüm sınır kapılarında geçici kontrollere başlayacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıla oranla Slovakya'dan Polonya'ya yasadışı giriş yapan göçmen sayısının yaklaşık yüzde bin arttığını ifade eden Kaminski, sınır kapılarındaki kontrollerin yasa gereği 10 gün süreceğini, bu sürenin daha sonra uzatılabileceğini söyledi.

Son iki haftada Slovakya'dan Polonya'ya giren 551 yasadışı göçmeni yakaladıklarını aktaran Kaminski, Slovakya, Almanya, Avusturya, Çekya ve Avrupa Komisyonu'na kontrollere ilişkin bilgilendirme yapıldığını belirtti. Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan ile dün görüştüğünü ifade eden Polonyalı Bakan, Çekya'nın da bugün Slovakya ile olan sınır kapılarında kontrollere başlayacağını söyledi. Kaminski "Tedbirlerimiz etkili olmak zorunda, Balkan rotasının Polonya üzerinden Batı Avrupa'ya giden yolu etkili bir şekilde engellenecek" şeklinde konuştu.

"İnsan kaçakçılığı ve yasadışı göçle mücadele için gerekli"

Çekya İçişleri Bakanı Rakusan de uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, kontrollerin yasadışı göçle ve insan kaçakçılığıyla etkili bir mücadele için gerekli olduğunu vurgulayarak kontrollerin tüm sınır boyunca rastgele yapılacağını söyledi. Uygulamanın Polonya ile koordineli olarak gerçekleştirileceğini kaydeden Rakusen, Slovakya ve komşu ülkelerle temas halinde olduklarını ifade etti.

Slovakya hükümeti Polonya ve Çekya'nın kararına tepki göstermiş, ülkenin Başbakanı Ludovit Odor düzensiz göçmen sorunun Avrupa çapında çözülmesi gerektiğini belirtmişti. - VARŞOVA