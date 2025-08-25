Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ukraynalılara Yapılan Yardımları Veto Etti

Güncelleme:
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, savaş sonrası Ukraynalılara yapılan yardımların Mart 2026'ya uzatılmasını hedefleyen yasayı veto etti. Nawrocki, mevcut mali durum ve toplumsal duyguların değiştiğini belirterek, yardımların koşullarında değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki 24 Şubat 2022'de patlak veren savaş sonrası Polonya'ya sığınan Ukraynalılara yapılan yardımların Mart 2026'ya uzatılmasını öngören yasayı veto etti. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki düzenlediği basın toplantısında savaşın başından bu yana gerek Polonya halkı gerekse devlet olarak Ukrayna halkı ile her alanda dayanışma gösterdiklerini, aradan geçen zamana rağmen Polonya'nın çıkarlarının değişmediğini, Rusya'nın güvenlik açısından en büyük tehdit olmaya devam ettiğini söyledi. Ancak aradan geçen 3,5 yılın ardından mali durumun ve toplumsal duyguların değiştiğini dile getiren Karol Nawrocki, Polonya'daki her çocuk başına devlet tarafından ödenen aylık 800 zloti nakdi yardım konusunda değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade etti. "800 zlotinin Polonya'da çalışan ya da ticari faaliyet yürüten Ukraynalı sığınmacılara verilmesi gerektiği kanaatindeyim, vizesiz olarak kısa süreliğine Polonya'ya gelen Ukraynalılara değil. Bana gelen yasada bu değişiklik gözetilmemiş, bu konuda Polonya kamuoyunda yaşanan tartışmalar dikkate alınmamıştı. Bu hususta fikrimi değiştirmeyeceğim" diyen Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak konuya ilişkin yasa tasarısı hazırlayarak parlamentoya sunacaklarını bildirdi.

Nawrocki ayrıca Polonya vatandaşlığına hak kazanma süresini 10 yıla çıkaracak bir yasa tasarısı üzerinde çalışacaklarını da duyurdu. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
