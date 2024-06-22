Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, resmi ziyaret çerçevesinde Çin'in başkenti Pekin'e geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Pekin'e geldi. Duda, 26 Haziran'a kadar sürecek ziyareti çerçevesinde Çinli mevkidaşı Xi ve Çin Başbakanı Li Qiang ile görüşecek. Duda ayrıca Dalian'da gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu'na ve Şanghay'daki Polonya-Çin Ekonomi Forumu'na katılacak. Duda'nın gerçekleştireceği temaslarda Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere güvenlik ve ekonomi konuları ön planda olacak.

Polonya ve Çin, bu yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümünü kutluyor. - PEKİN