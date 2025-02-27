Polonya Başbakanı Tusk'tan Trump'a Tepki: 'AB Yok Etmek İçin Kurulmadı'

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni (AB) hedef alan sözlerine tepki göstererek, "AB kimseyi yok etmek için kurulmadı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa Birliği, ABD'yi ekonomik olarak yok etmek için kuruldu" sözlerine AB Dönem Başkanı Polonya'dan tepki geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB kimseyi yok etmek için kurulmadı. Tam tersine barışı korumak, halklarımız arasında saygı oluşturmak, serbest ve adil ticaret yapmak, transatlantik dostluğumuzu güçlendirmek için kuruldu. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

AB'ye yüzde 25 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından dün düzenlediği ilk kabine toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, gümrük vergileri konusunda AB'ye yüzde 25'lik vergi uygulamayı planladıklarını belirtmişti. Trump, "Avrupa Birliği, ABD'yi ekonomik olarak yok etmek için kuruldu ve bunu iyi başardılar. Ancak artık ABD çıkarlarını koruyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, AB'nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu daha önce Trump'ın yeni gümrük vergisi uygulaması durumunda "derhal" karşılık verileceğini belirtmişti. - VARŞOVA