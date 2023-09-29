Polonya Başbakanı AB Göç ve İltica Paktı'na Veto Sürdüreceğini Duyurdu

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği Konseyi'nde görüşlecek olan AB Göç ve İltica Paktı'na olan vetosunu sürdüreceğini açıkladı. Morawiecki, AB bürokratlarının Polonya'nın güvenliğini umursamadığını belirterek yasa dışı göçe karşı vetosunu sürdüreceğini ifade etti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, haftaya Avrupa Birliği Konseyi'nde görüşlecek olan AB Göç ve İltica Paktı'na olan vetosunu sürdüreceğini duyurdu.

Polonya Başbakanı Morawiecki, bugün yaptığı açıklamada AB bürokratlarının Polonya'nın güvenliğini umursamadığını ifade edip "Sadece Varşova ve diğer Polonya şehirlerinin yasadışı göçmenlerle dolup taşmasını öngören çılgın planlarını uygulamak istiyorlar" dedi. Morawiecki, "Gelecek hafta Avrupa Konseyi'nin toplantısına gideceğim ve bu toplantıda kesin bir HAYIR diyeceğim. Yasa dışı göçe karşı vetomu sürdüreceğim" dedi.