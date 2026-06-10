Haberler

Pezeşkiyan: "İran, her türlü baskı ve tehdide karşı dimdik ayakta kalacaktır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke altyapısına yönelik saldırı tehditlerini 'çaresizlik göstergesi' olarak nitelendirerek, İran'ın her türlü baskı ve tehdide karşı dimdik ayakta kalacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran altyapısına saldırı tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Altyapıları hedef almakla tehdit etmek, güç gösterisi değil, bir milletin iradesi karşısında çaresizliğin göstergesidir. İran, her türlü baskı ve tehdide karşı dimdik ayakta kalacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran altyapısına saldırı tehditlerine ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayati altyapılar, halkın yaşam damarlarıdır. Ulaşım ağlarından elektrik ve su sanayisine kadar bu altyapıları hedef almakla tehdit etmek, güç gösterisi değil, bir milletin iradesi karşısında çaresizliğin göstergesidir. İran, uzmanlarının bilgi ve kapasitesine, ulusal birliğe ve dayanışmaya dayanarak her türlü baskı ve tehdide karşı dimdik ayakta kalacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçak indi! Yıldız isim Fenerbahçe için İstanbul'da
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Amedspor yeni teknik direktörünü açıkladı

İşte Amedspor'un yeni teknik adamı
Netflix, Türk öğretmene 2 milyon TL tazminat ödeyecek

Netflix, Türk öğretmene tazminat ödeyecek! Rakam dudak uçuklatıcı
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki

İhracı istenen Ali Mahir Başarır'dan zehir zemberek tepki
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı