Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?

Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
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AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, çarşı pazardaki fiyatlara kendisinin de şaşırdığını belirterek, "Biz de alışveriş yapıyoruz, 'ya bu ne' diyoruz. Hayat pahalılığı, enflasyon şu anda ülkenin önemli problemlerinden biri" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, katıldığı yerel bir televizyon programında hayat pahalılığı ve enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteciler Tolga Yılmaz ve Doğan Havur'un sorularını yanıtlayan Cıngı, vatandaşların en çok enflasyondan şikayet ettiğini söyledi.

"ÇARŞIDA PAZARDA BİZ DE ŞAŞIRIYORUZ"

Gazeteci Tolga Yılmaz'ın "Çarşıda, pazarda en çok neyle karşılaşıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Cıngı, kendisinin de market ve pazar fiyatları karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. "Biz de alışveriş yapıyoruz, 'ya bu ne' diyoruz. Hayat pahalılığı, enflasyon şu anda ülkenin önemli problemlerinden biri" dedi.

Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?

"ENFLASYON DÜŞÜYOR AMA..."

Enflasyonun düşüş trendine girdiğini belirten Cıngı, vatandaşlara enflasyonun ne anlama geldiğini doğru anlatmak gerektiğini vurguladı. "Enflasyon düşüyor demek, fiyatların artış hızının yavaşlaması demek. Fiyatlar düşmeyecek ama artış oranı azalacak" ifadelerini kullandı.

Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?

"20 LİRADAN 200 LİRAYA ÇIKTI"

Cıngı, kullandığı bir mide ilacının fiyatının birkaç yıl içinde 20 liradan 200 liraya çıktığını belirterek bu duruma kendisinin de şaşırdığını dile getirdi. Örnek üzerinden yaşanan fiyat artışlarını anlatan Cıngı, dünyadaki diğer ülkelerde de benzer enflasyon oranlarının görüldüğünü söyledi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (68)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Dur ben geleyim de enflasyonu aşağı çekeyim. Yeterki siz şikayet etmeyin.Aloo beyefendi günaydın. En büyük paramız beş dolar.

Yorum Beğen720
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş da ABD ye Karşı NASIL Kazanacaz ki:

Hem bu haberde BOMBA kelimesi var hemde başka bir haberde BOMBA kelimesi var.

yanıt78
yanıt5
Haber YorumlarıSer_hat:

Admin,iktidar savunuculuğu yapma aç sözcü nasıl haber yapıyor incele...

yanıt148
yanıt17
Haber YorumlarıSadi:

Serhat sözcü iktidara tam muhalefet iktidarın hiçbir icraatını haber yapmaz gerçekleri haber yapmaz

yanıt15
yanıt70
Haber YorumlarıHackan :

En büyük paramız 150 $ iken de şikayet ediyordunuz hükümeti kötülüyordunuz zamanında dolar 1:30 TL idi yine başımıza aynı adam var

yanıt4
yanıt14
Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Vay be şaşırmış mış, pahalıymış mış vekilmiş miş azıcık utanma edep ya HU

Yorum Beğen587
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

En büyük banknot ne hale geldi , elalmin parası habire yükseliyor ama alım gücüm de düşmeye devam ediyor. Beyler hala işin farkjında değil. Boşuna dememişler ,tok açın halinden anlamaz diye. Sayın Cumhurbaşkanının TBMM yi fesih yetkisi var diye biliyorum. Kullansa ne güzel olur. Hem vekillere hem de emeklilerine olan ödemeler bir anda yok olur ve ülkem insanı salaha erer. Bir umut işte...

yanıt82
yanıt5
Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

neyin şokunu yaşamış pardon , milletin seçtiği kişilerin millet ile dalga geçmesi gerçekten tam bir saçmalık. benim seçtiğim vekil meclis lokantasında benim dışarda yediğim kebabı 4/1 fiyata yiyecek birde bilmezden gelip piyasa neden yüksek diye millet ile dalga geçecekler. haram zıkkım olsun benim hakkım hepsine.

Yorum Beğen405
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıR lhn:

Bu hayat pahalılığı sizin eseriniz. hiç şaşırmayın. memura seyyanen zam verdiniz memur emeklisine vermediniz. 4 hizmet grubuna 3600 ek gösterge verdiniz diğer 1. dereceye gelmiş emeklilere vermediniz. işte bu insanlar ve ssk bağkur emeklileri ve de asgari ücretliler bu pazarlardan marketlerden alış veriş yapıyor. emekliler ve çalışanlar arasında uçurum inşa ettiniz. orta direkte orta kolanda kalmadı. artık gerçeklerle yüzleşin. bizleri daha fazla mağdur etmeyin.

Yorum Beğen305
Yorum Beğenme9
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