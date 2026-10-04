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Paknejad İran Petrol Bakanlığı'ndan istifa etti, yerine Bovard getirildi

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İran Petrol Bakanlığı görevini yürüten Muhsin Paknejad istifa etti, nedeni açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifayı kabul ettiği, yerine geçici olarak İran Ulusal Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Bovard'ın getirildiği belirtildi.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad görevinden istifa etti. Petrol Bakanlığı görevine geçici olarak devlete ait İran Ulusal Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Bovard getirildi.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, görevinden istifa etti. İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Paknejad'ın istifasının nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi. İran Petrol Bakanlığı görevine ise geçici olarak devlete ait İran Ulusal Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Bovard getirildi. Paknejad'ın istifasının İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiği ve yeni atamanın da cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

Ağustos 2024'ten bu yana Petrol Bakanı olarak görev yapan Paknejad, 28 Şubat'ta başlayan ve yedinci ayını dolduran İran-ABD savaşının İran üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde görevden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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