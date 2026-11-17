YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) sermaye piyasalarındaki işlemlerine ilişkin iddialarda bulundu.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özlale, POLSAN'ın portföy yönetim şirketleri ve menkul kıymetlerdeki toplam yatırımının 15 milyar 270 milyon liraya ulaştığını ve ellerindeki bilgilere göre Tera'ya POLSAN için işlem yetkisi verildiğini ileri sürdü. Özlale, "Fon tasfiyeleri başladıktan ve Tera grubunun holdingine kayyım atandıktan sonra POLSAN, büyük risk taşıyan bir hisse fonuna ek kaynak aktarmış. Masum bir ifadeyle söyleyecek olursak çok kötü bir yatırım kararı almış. Polisimizin ortak edildiği bu fonun kayıtlarında, başka bir fonun alım tarihiyle maliyet fiyatı arasında açıklanması gereken bir uyuşmazlık tespit ettik. Bütün bunların yaşandığı dönemde POLSAN'ın yönetim ve denetim yapısı da değiştirilmiş. Bizler polisimizin birikimlerinin hangi kurumlarda, hangi yetkilerle ve hangi riskler altında yönetildiğinin açıklanmasını istiyoruz. Çünkü bu sandığın parası, 157 bin polisimizin emeğidir" dedi.

Özlale, POLSAN'ın, 20 Ekim'de açıklanması gereken bir işlem de yaptığını iddia ederek, "Bütün hisse senedi fonları tepetaklak giderken POLSAN değer kaybetmesi neredeyse kesin olan bir fona giriyor ve neredeyse tek alıcı olarak 1 milyon 251 bin 377 tane pay alıyor. Fonun toplam sayısındaki net artış da POLSAN'ın aldığı hisse payıyla aynı. Yani herkes hisse senedi fonlarından kaçarken POLSAN tam tersini yaparak daha fazla yatırım yapıyor. POLSAN neden fon krizinin tam ortasında değer kaybetmesi kesin olan bir hisse senedi fonuna para aktardığını öğrenmek istiyoruz" dedi.

Özlale, POLSAN'ın zarar ederek fonlardan çıktığını söyleyerek, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı