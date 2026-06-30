Özgür Özel: Partimizi geri almak için mücadele ediyoruz

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz; hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi protesto gösterisi yapılabileceği gerekçesiyle 225 kişinin gözaltına alındığını, 178'inin tutuklandığını belirtti. 2014 yılında Meclis'e getirilen ancak yasalaşmayan 'önleyici gözaltı' düzenlemesini hatırlatan Özgür Özel, "O gün kötüye kullanılacağı gerekçesiyle kabul edilmeyen uygulama, bugün daha ağır şekilde hayata geçiriliyor. NATO Zirvesi öncesinde gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri tutuklanıyor. Bu, önleyici gözaltı değil, önleyici tutuklamadır" diye konuştu.

Tutuklanan kişilerin suç işlemediğini savunan Özel, "Trump gittikten, Ankara boşaldıktan sonra hepsini bırakacaklar. Bu hukuksuzluğun ileride mahkemelerden döneceğini herkes biliyor. Kanunda olmayan bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bu hukuksuzluğu normalleştirmeye çalışanlara karşı itiraz etmek hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

Komedyen Deniz Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösteren Özgür Özel, "Kendi insanından korkan bir rejimin; düşünceye, fikre, espriye, şakaya tahammül edemeyen aciz bir haldeki bir rejimin tükeniş dönemini hep beraber yaşıyoruz. Gösteriyi izledim. İktidarı da eleştiriyor, bizi de eleştiriyor. Saraçhane ile ilgili, bizim mitinglerle ilgili bir kısımda da dalga geçiyor. Ekrem Başkanı eleştiriyor. Erdoğan'ı da eleştiriyor. Bunun üzerinden iktidara yakın kalemler gencecik bir insanı hedef tahtasına aldılar. Sonra gösteri videosunu bir gece içinde engelleyip hakkında soruşturma açtılar. Şakadan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda" dedi.

'GÜÇLÜ LİDERİN ŞAKADAN, ESPRİDEN ÖDÜ KOPMAZ'

Geçmişte siyasetçilerin mizaha tahammül gösterdiğini söyleyen Özel, "Mizah karşısında, eleştiri karşısında kimsenin böyle bir dokunulmazlığı yoktur. Bu öz güvensizliktir. Bir ülkede mizah varsa yönetende öz güven vardır. Bir ülkede eleştiri varsa, o hükümette kendine güven vardır. Bugün yaşananlar acziyettir, bugün yaşananlar bir şakadan korkmaktır. Güçlü liderin karikatürden dizi titremez. Güçlü liderin şakadan, espriden, fıkradan ödü kopmaz. Güçlü lider bunlarla güçlenir" diye konuştu.

Özgür Özel, AK Parti'nin '3Y' olarak tanımladığı 'yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele' vaadini hatırlatarak, "Yolsuzlukta geldikleri nokta ortada. Yasakları gençlerle birlikte konuştuk. Bir yandan da insanları yoksullaştıran bu kara düzen var" dedi.

Gelir ve servet adaletsizliğinin derinleştiğini söyleyen Özel, "Ülkenin yüzde 80'i Afrika standartlarında, yüzde 20'si ise Lüksemburg standartlarında yaşıyor. Artık ne orta direk kaldı ne orta gelir seviyesi" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE, ENFLASYONDA AVRUPA'DA BİRİNCİ'

Türkiye'nin yüzde 32,6 enflasyonla Avrupa'da birinci, dünyada beşinci sırada olduğunu belirten Özel, Avrupa Birliği'nde ortalama enflasyonun yüzde 3,3 olduğunu söyledi. Gıda enflasyonunda da Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada beşinci sırada bulunduğunu ifade eden Özgür Özel, "Gıda enflasyonumuz yüzde 35. Dünya ortalaması yüzde 2. Türkiye'deki gıda enflasyonu bütün dünyanın ortalamasının tam 17 katı. Dünyadaki ülkelerin liderleri ortalama enflasyonu yüzde 3,3'e, gıda enflasyonunu yüzde 2'ye düşürmeyi başardı. Bir tek 'dünya lideri' diye yalandan parlattıkları, enflasyonu dünyanın 17 katında tutmayı başardı" ifadelerini kullandı.

'ESAS AMAÇ, MİLLETİN DERTLERİNİ SAHİPSİZ BIRAKMAK'

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partilileri sahipsiz, yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Ama esas gaye, esas amaç milletin dertlerini sahipsiz bırakma operasyonudur. O yüzden bize, partimize adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve lidersizleştirme operasyonu çekmektedirler. Meselenin kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir mesele değil, meselenin kendisi, Cumhuriyet Halk Partisi bahane edilerek, meşgul edilerek bu milletle, bu milletin değiştirmek istediği iktidar arasındadır. Biz, partimizi 47 yıl sonra birinci parti yapan kadrolarız. Biz, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tarihinde ilk kez yenilgi ile tanıştıran kadrolarız. Ben, Erdoğan ile Genel Başkan olarak bir kez yarıştım. Yarıştığımız ilk ve tek seçimde Erdoğan'ı Genel Başkan olarak ben yendim, partisini Cumhuriyet Halk Partisi yendi, esas olarak da bunu ne kendi üstüme aldım ne sadece partimize mal ettik" diye konuştu.

'İKTİDAR DEĞİŞİMİ ARTIK BİR TAKVİM MESELESİDİR'

Özel, "İktidar değişimi artık Türkiye'de bir takvim meselesidir. Bunu herkes görüyorken; bu ülkenin ezilenleri, yok sayılanları, hor görülenleri, hakkı yenilenleri iktidara yürüyorken; maruz kaldığımız saldırı tam da buna yöneliktir. Bunu engellemeye yöneliktir. Yürüyüşümüzü durdurmak için ki biz durursak 'mutlak sultan' olacak. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan meselesini AK Parti'nin yargı kolları eliyle tasarlanmış, özellikle planlanmış. AK Parti'nin ve Erdoğan'ın bütün hesabı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni karpuz gibi ortadan bölmek. Yarı yarıya bölmekken, hadi 70'e 30, 60'a 40 da olsa olur derken, 70'e 30'a razıyken, bekledikleri bölünmenin böyle karpuz gibi bölecek ya, bu başındaki sapını bile alamadılar. Millet yarı yarıya karpuz gibi ortadan değil, karpuzdan bir şey vermeyip sapını onlara gösterdi. Yüzde 99'a yüzde 1'ler. O yüzde 1'ler karpuzun sapıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'PUSULAMIZ MİLLET, ROTAMIZ İKTİDAR'

Özel, gayretli olduklarını ve eninde sonunda bunun karşılığını bulacaklarını belirterek, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz; hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Duyduğum, bildiğim en güzel sözdür; 'Elbette olacak kaderdir ama kader de gayrete aşıktır.' Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin. Bir tek menzil var. Dedi ya, 'Cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir.' Gazi'nin emaneti kimsesizleri kimsesiz bırakmamak, yoksulları yalnız bırakmamak, işçisini, memuru, emeklisini yalnız bırakmamak, iktidara taşımak için gayret içindeyiz. Kimse endişe etmesin milletle birlikte kazanacağız. Oy oy, zarf zarf, sandık sandık, sokak sokak kazanacağız. Köy köy, belde belde, şehir şehir kazanacağız. Kimse yoldan sapmasın ki yol cümleden, cümlemizden uludur. Yol yolcudan da yolculardan da uludur. Yeter ki hedefi doğru olsun. Yolumuz doğrudur. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamız millettir, rotamız iktidardır. Hep birlikte gideceğimiz bu yolda eninde sonunda iktidarı değiştireceğiz ve halkın iktidarını kuracağız. Gittiğim tüm şehirlerde, oturduğum her sofrada, girdiğim her kolda bir samimiyeti, bir inancı ve hepimizin üzerine yüklenen bir mesuliyeti görüyorum. Milletin tek ümidi sizlersiniz, bizleriz. Bizim de tek hedefimiz, tek ümidimiz; bu milleti bu zorluklardan kurtarmak, bu yürüyüşü tamamlamak ve eninde sonunda bu milletin partisini iktidara taşımaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı