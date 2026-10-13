Özgür Özel, fon soruşturmasına değinip 455 bin yatırımcının mağdur olduğunu belirtti

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturmalarına ilişkin, "Bu işten etkilenen kişi sayısı 5 milyonu, ailelerle birlikte 10-15 milyonu bulan, neredeyse Türkiye'deki her 5 aileden birini vurmuş olan bir durumla karşı karşıyayız. Biz bu işin mağdurlar tarafındayız." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, geçen hafta farklı illerde gerçekleştirdiği ziyaretleri ve katıldığı programları anlattı.

KKTC'nin Girne Limanı açıklarında yolcu gemisi ile Silivri açıklarındaki "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin batması sonucu kaybolanların ailelerinin kendisine taleplerini ilettiğini aktaran Özel, "Talepleriniz doğrultusunda kayıplara ulaşılana kadar aramaların devam etmesini, adil bir soruşturma sürecine beklentinizin karşılanmasında sonuna kadar arkanızdayız." diye konuştu.

"Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye'nin Yemen'e asker göndermesi" iddiasını hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"Türk askerini Yemen'e göndermek, Türkiye'nin hesabı değildir. Türk askerini Yemen'e göndermek, Türkiye'nin planı, programı değildir. Türk askerini Yemen'e göndermek, Trump'ın planıdır, İsrail ve ABD'nin çıkarlarına hizmet etmektir. Kimse, uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini, yurtdışına asker göndermedeki Meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye, bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Savaştaki bir ülkeyle, 'Sana saldıran bana saldırmıştır' anlaşması yapmak, ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır. Ne böyle bir savaşa taraf olmak kabul edilebilir ne de böyle bir anlaşmayı imzalayıp, imzaya rağmen o ülkelerden birine saldırılıyorken böyle bir anlaşma varken buna cevap vermemek... Bir tanesi, attığınız imzayı değersiz, bundan sonra yapacağınız anlaşmaları hükümsüz, sizi de muhataplarınız nezdinde kıymetsiz kılar. Diğeri ise suçsuz günahsız Mehmetçiğin Yemen çöllerinde boşu boşuna hayatlarını tehlikeye atar. Herkes şunu bilsin ki kendine ait bir planı olmayan, başkasının planının parçasıdır. Sonuna kadar karşı çıkacağız."

"Tüm ürünlerde büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız"

Enflasyon ve tarım politikaları üzerinden hükümeti eleştiren Özel, bu alanlarda Türkiye'nin, Haiti, Lübnan, Kenya ve Ruanda'dan daha kötü durumda olduğunu ileri sürdü.

Özgür Özel, Türkiye'nin gıda enflasyonunun, Avrupa Birliği ortalamasının 90 katı olduğunu savunarak, bu sebeple en büyük sıkıntıyı düşük gelirlilerin, emeklilerin ve emekçilerin çektiğini dile getirdi.

Tarımsal üretimi akaryakıt fiyatları üzerinden değerlendiren Özel, "Zeytinde de çeltikte de limonda da üzümde de tüm ürünlerde de büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bir tarafta fonlarda milletin parasını vurup kaçanlar, bir tarafta bütün yaz, bütün kış elleri nasırlı, alınları yanmış, perişan olmuş şekilde çalışıp, en sonunda emeğinin karşılığını alamayanlar." ifadesini kullandı.

"Biz bu işin mağdurlar tarafındayız"

Fon soruşturmasına değinen, 455 bin yatırımcının mağdur olduğunu belirten Özel, "Bu işten etkilenen kişi sayısı 5 milyonu, ailelerle birlikte 10-15 milyonu bulan, neredeyse Türkiye'deki her 5 aileden birini vurmuş olan bir durumla karşı karşıyayız. Biz bu işin mağdurlar tarafındayız." dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"Fatma Betül Sayan Kaya ifade verdi. Nereden geldi? VIP'ten. Nasıl çıktı? Özel asansörle. Kime verdi bilmiyoruz, ne soruldu, cevap yok. Gizlilik olan soruşturmalarda, kişinin sabah evinden çıkışını üzerindeki gece kıyafetine kadar servis edenler, sabah evinden çıkıp verdiği ifadeyi dakika dakika servis edenler, cep telefonunun içinde, soruşturmayla ilgisiz konuşmaları, yazışmaları, fotoğrafları doğru, yanlış servis edenler, Fatma Betül Sayan Kaya'yı havaya temas ettirmeden ifade verip uzaklaştırdılar. Geçmişin bir kirlisi, sakız çiğneye çiğneye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuya okuya geldi. Fatma Betül Sayan Kaya, fotosentez yaparak ifade verdi. Nasıl oldu, nasıl bitti? Kimsenin haberi yok."

Özel, milletvekillerinin bu meselenin ortaya çıkması için sorumluluğunun bulunduğunu, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) kriterlerinde de "Kamu adına denetim yükümlülüğü olan birisi, kendine gelen bilgiyi saklamaz, bunu ifşa eder, ortaya çıkmasını sağlar" ibaresinin olduğunu aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yalanladığı Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasına yönelik iddiasını anımsatan Özel, "Ümit Özlale, soru soruyor, 'Bir bakanın babası böyle bir işlem yapmış mıdır?' 10 dakika sonra Sayın Bakan, 'Babamın TC'si bu, aynı isim soyaddakinin TC'si bu, babamdan özür dilensin'. Milletvekili ya da gazeteciler, 'Mahinur Hanım'dan özür dilensin'. Ben, genel başkan olarak 'Mahinur Hanım'ın babasının ellerinden öpüyorum' dedim. Babanızın 7 dakika uğradığı mağduriyete, 1,5 yıldır muhatap olan ailelerin dayanışma ağına gidin." açıklamasında bulundu.

Partisinin milletvekillerine de seslenen Özel, "Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi 'Aman ha öyle mi olur, böyle mi olur?' Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer, yanılgı olsun istemiyorlarsa, o lanet listeyi kendileri açıklasın, haramzadeler." sözlerini sarf etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA