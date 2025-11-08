Özgür Özel Fındık Fiyatlarını Eleştirdi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Fındık fiyatları yukarıya doğru gidiyordu ki güya adı dünya devi fındıkta tekel olan firma, kendisi yapmıyor da Avrupa'nın en saygın basın yayın kuruluşlarından bir tanesine yalan haber sızdırıyor. Buradan öyle dünya devi falan tanımam, bu fındıkta bir tane dünya devi var; Ordu, Giresun ve Karadeniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için Ordu'ya geldi. Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özel, fındık fiyatlarına vurgu yaparak, "Bu yıl rekolte yüksek olacak dediler, önce fındığın fiyatını aşağıya doğru çektiler. Fındık bahçelerine don vurdu, güneş vurdu, kahverengi kokarca bastı. Maalesef bilhassa Ordu'da rekolte çok düşük kaldı. Sonrasında fiyatlar yukarıya doğru gidiyordu ki güya adı dünya devi fındıkta tekel olan firma, kendisi yapmıyor da Avrupa'nın en saygın basın yayın kuruluşlarından bir tanesine yalan haber sızdırıyor, 'Bu sene Türkiye'den fındık almayacağız' böyle olunca piyasada bir manipülasyon ve panik ile fındık fiyatları aşağıya doğru gelmeye başladı. Bunlara en sert tepkiyi göstereceğimizi söyledim. Rekabet Kurumu'nu göreve davet ettik, 50 olmalıydı ama arada 30 bin ton alım zorunluluğu getirmişler, en az 50 bin, 75 bin ton olması gerekir ama Rekabet Kurumu duruma baktı, bunlar da alım yapacaklarının taahhüdünü verdiler. Buradan öyle dünya devi falan tanımam, bu fındıkta bir tane dünya devi var; Ordu, Giresun ve Karadeniz. Öyle bugün fındık üreticisini ezmeye kalkarsan, bunu bu sene yaparsın, belki ömrün vefa ederse seneye de yaparsın, sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin hükumetinin başına 'Çiftçi milletin efendisidir' diyen birisi gelecek. O gün, bugün bu yaptıklarınız ile sakın sanayi bakanımızın kapısına gelmeyin. Fiskobirlik'i ayağa kaldırmamız lazım, Toprak Mahsulleri Ofisi ile iş birliği içerisinde üreticiyi kollayan bir düzen kurmak lazım. Bu fındığı öyle bahçeden satmak değil, ya da iç fındık olarak satmak olarak değil, bu dünya devi denen ne yapıyorsa, onu belirli bir noktaya kadar bizim yapmamız, çikolata üreticilerine mamul olarak ya da dünya piyasasına son mamul olarak bizim satmamız lazım. Size söz veriyorum, fındık Ordu'da sadece fındık üreticisinin değil, bütün Ordu'nun ekonomisidir, fındık üreticisini de Ordu'yu iktidarımızda ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARINA VURGU YAPTI

En düşük emekli maaşının 16 bin 800 lira olduğunu belirten Özel, "Yıllarca çalışıp, alın teri döküp, göz nurunu akıtıp, dirseklerini çürütüp, elleri nasır tutmuş emeklinin alması gereken maaşı 5'te birine düşürüp, memleket yönetilmez. Bu memlekette artık orta direk yok, eskinin orta direği fakir. Türk-İş açlık sınırı hesaplıyor, bir de yoksulluk sınırı hesaplıyor. Bugün açlık sınırı 26-28 bin lira, asgari ücret 22 bin lira, emekli maaşı 16 bin lira. Bütün emekliler, bütün asgari ücretliler tek başlarına bile olsa eve götürdükleri tek maaş varsa açlar. Bugün Türk-İş'in yoksulluk sınırı da 92 bin lira" dedi.

'BİRBİRİMİZLE KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ'

Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun suçsuz olduğunu savunan Özel, "Bir kez daha şunu hatırlatmak isterim. Biz birbirimiz ile karşı karşıya değiliz, ne AK Partili, ne MHP'li korksun. Geldiğimizde onun da yoksulunun yüzü gülecek, onun da çocuğu iş bulacak, onun da ürünü para edecek. Biz tek başımıza kurtulmayız. Öğrenci ile polis düşman değil, kardeştir. Öğrenci kurtulmadan polis kurtulmaz, emekli kurtulmadan emekçi kurtulmaz, köylüm kurtulmadan esnaf kurtulmaz" diye konuştu. Özel, CHP'nin ay sonunda yapılacak olan büyük kurultaya partilileri davet ederek konuşmasını tamamladı.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,