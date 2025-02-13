Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Honda, Nissan ve Mitsubishi'nin birleşme planları iptal oldu

3 otomotiv devi birleşmekten vazgeçti
Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi

Babası da suikasta kurban gitmişti! Ünlü iş insanına ölüm tehdidi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'ndaki sunumda yer alan maddeler ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın "Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz" çıkışı geniş yankı uyandırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili "Yapmış oldukları eleştirilerde haklılar. Ülkenin geleceğini düşünen değerlendirmelerdir" yorumunda bulundu.

TÜSİAD'ın bugün gerçekleşen olağan genel kurulu dikkat çeken bir sunumla başladı. 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlerle ilgili başlıklar yer aldı.

"OLAYLAR TOPLUMDA ENDİŞE YARATTI"

Söz konusu slayt büyük dikkat çekerken TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da konuşmasında "Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den TÜSİAD toplantısına ilişkin değerlendirme

ÖZEL: ÜLKENİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEN DEĞERLENDİRMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'ndaki gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Özel, "Adaletin ve yargıçların operasyonlar aygıtlarına dönüştürülmesi ekonomik çöküşüde beraberinde getirir. Yapmış oldukları eleştirilerde haklılar. Ülkenin geleceğini düşünen değerlendirmelerdir" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
img

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
img

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Tüsiad işine baksın hic biri dogru düzgün vergi vermiyor çalısana hakkını vermiyor siyaset yaparak kimlere yalakalik yapiyorlar

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınuman civan:

Demek ki devlet doğru noktalara parmak basmış ki Tüsiad'da karın ağrısı yapmış.Kendini bilmez üç beş zenginin kendini devletten yani 85 milyondan üstün görmesi kabul edilemez.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Kodaman Partisi Chp

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Güneş:

her ilde hergun vakia suresi okunmali bir yil icinde zengin oluruz insAllah zengin olmak isteyenler her gun vakia suredi okusunlar 1 yil boyunca ben basladim bakalim zengin olacakmiyim

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMANAM 61:

senden ne beklenirki

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet:

FAİZLER DÜŞMEYE BAŞLAYINCA TÜSİADIN MİDESİNDEN GURULTULAR GELMEYE BAŞLADI.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Ulusun:

TÜSİAD savunan biri degilim ama burda TÜSİAD a laf etmeden önce şunu bilin. TÜSİAD şirketleri Türkiye de milli gelirin ve istihdamın 50% sini oluşturuyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Artık sahadan çekilmek mucize olur
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.