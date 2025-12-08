Özgür Özel'den bütçe görüşmelerinde vergi çıkışı

TBMM Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi ve grubu adına kapsamlı değerlendirmeyi yapmak üzere kürsüde konuşma yaptı.

VERGİ SİSTEMİ ÇIKIŞI

Türkiye'nin enflasyon, faiz ve yoksulluk verileri üzerinden iktidarı eleştiren Özel, "Bütçe millet için yapılmıyorsa meclis sadece bir binadan ibarettir" ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Özel'in konuşmasında tarımdaki yüzde 12,7'lik daralmaya da yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Eksi yüzde 12.7 büyüme kaydettik" ifadesini eleştiren Özel, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, eksi 12.7 büyüme kaydedilmez. Eksi 12.7 küçülünür. Büyüme istediği gibi olmadığında 'ılımlı büyüme' diyenlerin mahcubiyetini anlıyorum ama siyaset her zaman kazanmak, alkış almak değil; bu kadar berbat bir performanstan sonra bu kürsüye çıkıp öz eleştiri yapmayı da gerektirir."

"OTOMOBİL TEKERLEKLİ VERGİ DAİRESİ OLDU"

Özel, Türkiye'nin vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisi olduğunu belirtiken; dolaylı vergilerin (ÖTV, KDV) yükünün dar gelirlinin sırtında olduğunu söyledi. CHP lideri, lüks tüketim ile temel ihtiyaçlar arasındaki vergi uçurumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Pırlantadan, elmastan, lüks kol saatinden vergi alınmıyor ama mutfak tüpünden, tırnak makasından ÖTV alınıyor. Türkiye'de otomobil, tekerlekli bir vergi dairesidir. 700 bin liralık aracın vergilerle fiyatı 1.5 milyonu aşıyor. Biz pırlantadan, lüks araçlardan ÖTV'nin alınacağı; asgari ücretlinin değil zenginin vergi vereceği bir düzen öneriyoruz."