Haberler

Özgür Özel'den bütçe görüşmelerinde vergi çıkışı

Özgür Özel'den bütçe görüşmelerinde vergi çıkışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde yaptığı açıklamada, vergi sistemini eleştirerek; "Bütçe millet için yapılmıyorsa meclis sadece bir binadan ibarettir" dedi. Cumhurbaşkanı YardımcısıCevdet Yılmaz'ın "Eksi yüzde 12.7 büyüme kaydettik" ifadesini eleştiren Özel, "Siyaset her zaman kazanmak, alkış almak değil; bu kadar berbat bir performanstan sonra bu kürsüye çıkıp öz eleştiri yapmayı da gerektirir" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi ve grubu adına kapsamlı değerlendirmeyi yapmak üzere kürsüde konuşma yaptı.

VERGİ SİSTEMİ ÇIKIŞI

Türkiye'nin enflasyon, faiz ve yoksulluk verileri üzerinden iktidarı eleştiren Özel, "Bütçe millet için yapılmıyorsa meclis sadece bir binadan ibarettir" ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Özel'in konuşmasında tarımdaki yüzde 12,7'lik daralmaya da yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Eksi yüzde 12.7 büyüme kaydettik" ifadesini eleştiren Özel, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, eksi 12.7 büyüme kaydedilmez. Eksi 12.7 küçülünür. Büyüme istediği gibi olmadığında 'ılımlı büyüme' diyenlerin mahcubiyetini anlıyorum ama siyaset her zaman kazanmak, alkış almak değil; bu kadar berbat bir performanstan sonra bu kürsüye çıkıp öz eleştiri yapmayı da gerektirir."

"OTOMOBİL TEKERLEKLİ VERGİ DAİRESİ OLDU"

Özel, Türkiye'nin vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisi olduğunu belirtiken; dolaylı vergilerin (ÖTV, KDV) yükünün dar gelirlinin sırtında olduğunu söyledi. CHP lideri, lüks tüketim ile temel ihtiyaçlar arasındaki vergi uçurumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Pırlantadan, elmastan, lüks kol saatinden vergi alınmıyor ama mutfak tüpünden, tırnak makasından ÖTV alınıyor. Türkiye'de otomobil, tekerlekli bir vergi dairesidir. 700 bin liralık aracın vergilerle fiyatı 1.5 milyonu aşıyor. Biz pırlantadan, lüks araçlardan ÖTV'nin alınacağı; asgari ücretlinin değil zenginin vergi vereceği bir düzen öneriyoruz."

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Erdoğan'ın yanında Orban'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi

"Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi"
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMr Camel:

türkiyenin pastasını bunlar yesinler millet aç aç

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Millet hak ediyor, hakaret de etse alkışlıyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda

Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda

Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Ata Demirer'den esprili zayıflama tüyosu: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!

Herkesin merak ettiği sırrı açıkladı: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi...
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title