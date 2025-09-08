Özgür Özel: CHP'nin Gelecek Vizyonu ve Siyasi Eleştiriler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Çalışmalarımızı katılımcı, kapsayıcı, dinamik bir süreçle yürüttük" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, parti Genel merkez binasında düzenlenen Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Özel, CHP'nin bir program partisi olduğunu ifade ederek, "Partimiz, değişimin, yeniliğin partisidir. 2 yıldır programlarımızda ortaya konulan vizyon, Türkiye'yi dönüştüren eylemlere taşınmıştır. Programlarımız, kuruluşumuzdan bugüne demokratikleşme, kalkınma, adalet, sosyal devlet vizyonlarını hep içermiştir. Kalkınmacı anlayışımız, hamlelerimiz, 'kimsesizlerin kimsesi' olan güçlü sosyal devlet arzumuz, adaleti tesis etmek için kararlılığımız, demokrasiyi inşa hedefimiz tüm programlarımızın temelini oluşturmuştur. Kuşkusuz bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızı katılımcı, kapsayıcı, dinamik bir süreçle yürüttük"

Parti program güncelleme çalışmalarının 1 yıldır devam ettiğini ifade eden CHP Genel Başkanı Özel, "Türkiye'yi gelecek 10 yıllara hazırlayacak olan da budur. Atatürk devrimleri ve altı okumuz üzerine inşa edilmiş, temel ilke ve değerleri içeren kapsamlı bir vizyon hedefi oluşturma metninde son noktaya gelmiş durumdayız. Çalışmalarımızı katılımcı, kapsayıcı, dinamik bir süreçle yürüttük. Partimizin her kademesine uzanan sivil topluma, uzmanlara, akademisyenlere ve yurttaşlara açılan hummalı bir çalışmayı son aşamaya getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip eden, yeni ve en geçerli fikirleri eyleme döken partidir. Kurtuluş mücadelesinde, kuruluş dönemindeki siyasi ve ekonomik hamlelerde, 70'lerdeki emek mücadelesinde de hep böyle olmuştur. Şimdi de yeni bir dönemdeyiz. Son 23 yılında ağır bir tahribat yaşayan cumhuriyetimizin sorunlarını doğru tespit eden, dünyadaki gelişmeleri iyi okuyan bir yaklaşımla yeniye uygun bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de artık Erdoğan'ın çıkarları ile milletin çıkarları birbirine karşıt hale gelmiştir"

Parti programının krizlerin bitmesi, milleti demokrasiye, adalete ve refaha kavuşması amacıyla hazırladıklarını dile getiren Özel, "Bir yanda bunları yapmaya çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Diğer yanda milletin huzurunu bozan, ekmeğini küçülten, kutuplaştırmadan siyaset uman kötücül bir akılla karşı karşıyayız. Karşımızda yaşlanmış, yorulmuş, aciz, millete umut olamayan, köşeye sıkıştıkça tırmalayan, hırsından aklını kaybetmiş bir iktidar var. Bu iktidarın Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Bu ülkeden çok şey aldılar, çok şey çaldılar. Ama bu ülkeye hiçbir şey vermediler, bundan sonra da verebilecekleri hiçbir şey kalmamıştır. Kendi nefsinin esiri olanlar, bu milletin dostu değildir. Türkiye'de artık Erdoğan'ın çıkarları ile milletin çıkarları birbirinden ayrışmış, birbirine karşıt hale gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Adayımız ve arkadaşlarımız hapiste. Her yalanı ve iftirayı attılar ama milleti buna inandıramadılar. Halen her dört kişiden üçü, bunu siyasete müdahale, siyasete yargı eliyle müdahale olarak görmektedir. Erdoğan'ın tezlerine inananların sayısı dört kişiden birini, yüzde 22'leri-23'leri asla geçmemektedir. Şimdi bu yüzden bugün de partimize saldırıyorlar. İstanbul il kongremizi iptal ediyorlar. Utanmadan kayyım atıyorlar. İl başkanlığımızın önüne polis gönderiyorlar. CHP'lileri baba evlerine almayıp, evimize, hanemize tecavüz ediyorlar. Hapiste canımıza, dışarıda evimize saldırıyorlar. Erdoğan'a sesleniyorum; değer mi? Kendi çıkarın için milleti ateşe atıyorsun. Değer mi? Türkiye'yi geriye götürüyorsun, milleti fakirleştiriyorsun. Değer mi? Bu ülkede yıllarca iktidarda kalmış biri olarak anılmak varken, ileride ders kitaplarına darbeci olarak geçeceksin. Değer mi? Cumhurbaşkanlığı unvanı üzerindeyken, bu unvanla siyaseti tamamlamak varken cunta başkanı olmaya değer mi? Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Enerjimizi bitiremeyeceksiniz. Çelikten irademizi bükemeyeceksiniz. Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız."

Kılıçdaroğlu, toplantıya katılmadı

CHP Genel merkez binasında düzenlenen Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'na Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davet edildi. Kılıçdaroğlu için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oturacağı koltuğun yanına isminin yer aldığı bir koltuk ayrıldı ancak Kılıçdaroğlu, toplantıya katılmadı. - ANKARA