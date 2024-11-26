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Özgür Özel: Türkiye yüksek enflasyonda dünya beşincisi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, asgari ücretin yetersiz olduğunu ve bu konuda hükümetin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti. Özel, Türkiye'nin yüksek enflasyonda dünyada 5'inci olduğunun altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, asgari ücrete 2025 yılında yapılacak zammın beklenen enflasyona göre değil, mevcut enflasyona göre yapılması gerektiğinin altını çizdi. Özel'in konuşmasının satırbaşları şöyle: Asgari ücret belirlenecek. Türkiye'de işçilerin yüzde 57'si asgari ücret alıyor. AB'de bu oran yüzde 9. Bu iktidar insanları nasıl kandırabilirim, ona çalışıyor. 'Gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyona göre zam verelim' diyorlar. 17 bin liralık asgari ücreti 22 bin lira yapalım, bütün hesap bu. Merkez Bankası'nın hesaplamasına göre asgari ücrete yapılan yüzde 1'lik zam enflasyonu 10 binde 7 etkiliyor.

ÖZEL: YÜKSEK ENFLASYONDA DÜNYA BEŞİNCİSİYİZ

"Biz enflasyonda yüksek enflasyonda 5'inciyiz. 200'ün üzerindeki ülkenin enflasyonu bizden çok daha iyi. Vergi artışlarını yapacaksın, zam yapacaksın, israfı bitirmeyeceksin; sonra çıkıp asgari ücrete zam vermeyelim ve enflasyonu düşürelim diyeceksin."

Özgür Özel, CHP'nin 2025 yılının ilk 6 ayı için asgari ücret talebinin 30 bin lira olduğunu tekrarladı.

Özgür Özel: Türkiye yüksek enflasyonda dünya beşincisi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

emekli memurlar olarak 2 yıl önce çalışan memurlara verilen 8077 tl. seyyanen zammı, günümüz enflasyonuna uyarlayarak bizede istiyoruz, sayın özel bu konuyu size havale ediyorum, siz sözcümüz olun, bu iktidar gündem yapmaz.

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