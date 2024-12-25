Üye Girişi
Haberler
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek

Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında asgari ücret yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Her defasında "30 bin TL'nin altında biz yokuz" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Özel'in asgari ücret konusunu görüşmek üzere HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edeceği de öğrenildi.

Asgari Ücret Komisyonu dün toplanarak 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücreti belirledi. Yeni asgari ücret, yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira oldu.

Yeni asgari ücrete her defasında "30 bin TL'nin altında biz yokuz" diyen CHP lideri Özgür Özel'den de tepki geldi. Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır.

"ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRDİLER"

Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

ÖZEL'DEN HAK-İŞ VE TÜRK-İŞ'E ZİYARET

CHP'nin beklentilerinin altında kalan rakam nedeniyle Özgür Özel'in asgari ücret konusunu görüşmek üzere HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edeceği de öğrenildi. Özel, ardından grubunun saha çalışmalarına destek vermek için sahaya inecek. Ayrıca bu hafta sonu asgari ücret konulu bir miting yapılması da planlanıyor.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
img

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
img

Eşini iple boğarak öldüren kocadan hakimi bile şaşırtan savunma
img

Rusya balistik füzeleri peş peşe gönderdi
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Asgari ücretlinin hakkını koruyan ömründe fakirlik görmesin. Asgari ücretlinin de hakkını yiyen ömründe fakirlik görmeden ölmesin inşallah.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerkan yüksel:

ınsanları artık hak aramaya davet edın ..erken secım deıl derhal secım ıstıyoruz..kıralara yuzde 60 zam acıklayıp maaslara yuzde 30 zam yapan hukumet yerın dıbıne batsın

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSERKAN YILDIRIM:

Madem öyle çık deki bütün CHP belediye çalışanlarının minimum maaşı 30 bin TL, hadiiii

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSencer:

Muhalefet gerekeni yapsın yoksa bu şekilde miletin güveni ne sendikaya nede muhalefete kalmaz buda bu rejimi dahada güçlendirir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

iş işten geçti özgür, beceriksiz adamın tekisin, önce yapacağın işlere şimdi kalkışıyorsun, hepiniz aynısınız yalan ağzınıza yuva yapmış, artık iflah olmazsınız....

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATOZZ:

Defol git yardakci herif. Senin muhalefet ligin batsın. Bundan sonra sanada oy vermeyeceğim. İktidarada vermeyecek sanada vermeyecem.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Çelik:

İş işten geçtikten sonra yapılan şeyler göz boyamadan ibaret

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Çplak:

Bunu adı zam değil artış . Zam olabilmesi için eflasyonun ğzerinde olması lazım . Bu oran enflasyonun çok altında

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı
Dün istifa, bugün rozet! Davutoğlu'ndan hızlı davrandı
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
Yeni asgari ücrete işveren kesiminden ilk yorum ATO'dan geldi
Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.