Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcileriyle görüştü

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası temsilcileriyle görüştü.

Gürcan'ın Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede, bir süredir Ankara'da eylemlerine devam eden özel sektör öğretmenlerinin sorunları ve öğretmen mülakatı sürecine ilişkin taleplerin gündeme geldiği belirtildi.

Gürcan ve komisyon üyesi milletvekillerinin eylemlerin sonlandırılması için çeşitli görüşmeler gerçekleştireceği de öğrenildi.