Özel'den 'nadir toprak elementi' çıkışı: Bunu verirsek altın yumurtlayan tavuğu vermiş oluruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de partisi tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Tepebaşı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel'in gündeminde kentte keşfedilen 'nadir toprak elementleri' rezervi vardı.

"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ MUCİZE"

Özel'in konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde: "Gelelim en önemli konuya. Nadir toprak elementleri 21. yüzyılın mucizesi. Petrol bulunduğunda o yüzyılın mucizesiydi ama bu bambaşka bir mucize. Şöyle söyleniyor; dünya bir yere geldi, kaynaklar tükendi, bu elementlerle bu kadar. Ama sonra fark edildi ki bazı nadir toprak elementleri var. Ondan nanogramın binde biri kadar koyuyorsun, dünya kadar demiri, dünyanın en kuvvetli mıknatısını yapıyorsun, mucize.

"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ İÇİN TRUMP'A SÖZ VERDİ"

Bunların en çok olduğu ülke Çin. Çin kendindekini tüketmiyor, dünyadakilerin peşinde. Amerika, Zelenskiy'yi çağırıp diyor ki "Nadir toprak elementlerini bana ver, seni anca öyle desteklerim." Şimdi Türkiye'de siyaseten meşruiyetini yitiren, sandık kurulsa kaybedecek biri geleceğini Amerika'da aramak için yola çıktı. Önce Trump'ın oğluyla oturup konuştu. Nadir toprak elementlerinin Trump'a verileceğinin sözünü verdi. Bu şartla gidip Oval Ofis'te oturdu.

"DÜNYADA 5. EN BÜYÜK REZERV ESKİŞEHİR'DE"

Füze güdüm sistemi, F-35, SİHA motorlarında, uydu teknolojisinde, lazer sisteminde, akıllı telefonda, hızlı trenlerde bu elementler lazım. Yarın bir yerden bir yere ışınlanma olacaksa bu elementler lazım. Bu elementler en çok Çin'de, çeşitli ülkelerde ama dünyada 5. en büyük rezerv Türkiye'de, Eskişehir'de, Beylikova'da.

"BUNU VERİRSEK ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU VERMİŞ OLURUZ"

Erdoğan, Trump'a nadir toprak elementlerini, Beylikova'dakileri ham cevher olarak, karışım olarak vermeyi taahhüt ediyor. Bunu verirsek altın yumurtlayan tavuğu vermiş oluruz. Trump'tan 1 yumurta alırız, tavuk her gün onun bahçesinde yumurtlar. Trump ne istediyse veriyor. Nadir elementler milletindir, satılamaz, Türkiye'de kalmalıdır, korunmalıdır."