Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Temmuz ayında partinin programı hazır, bütün Türkiye'ye arz edeceğiz. Son bir tartışmayı hep beraber yapacağız, sonra da hayata geçireceğiz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Emekliler Yılı" ilan edilen 2024'te emeklilerin perişan olduğunu, "Aile Yılı" ilan edilen bu sene ise "boşanma davalarında patlama yaşandığını ve ailelerin geçim sıkıntısı nedeniyle dağıldığını" öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026'nın "Refah Yılı" ilan edildiğini öne süren Özel, "2026 hem refah yılı olabilir, inanıyorum hem emekli hem emekçilerin hem aile hem gençlerin yılı olabilir. Bunun bir tane yolu var; seçim yılı olmasıdır. Yapılacak ilk seçimler, Türkiye'de değişimi gerçekleştirecektir. Türkiye'de iktidar değiştikten sonra emeklinin de emekçinin de esnafın da çiftçinin de gencin de yaşlıların da yüzü gülecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin çevresinin yangın yeri olduğunu ifade eden Özel, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye'deki istikrarsızlığın devam ettiğini, Filistin ve Gazze'de ise katliamın sürdüğünü söyledi.

"İktidarın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına karşı sessiz kaldığını" iddia eden Özel, "Biz Filistin meselesini partimizin temel meselesi olarak görürüz. Biz rahmetli Bülent Ecevit'in, Arafat'ın arkasında durduğu yerdeyiz. Biz Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütüne verdiği desteğin tam ortasındayız." görüşünü paylaştı.

"Çevrede bunlar olurken elbette Türkiye güçlü olmalıdır." diyen Özel, "Lafa gelince iç cepheyi tahkim etmekten bahsedenlere sesleniyorum: İç cepheyi tahkim edelim, iç cephe elbette güçlü olsun. İçeride, dışarıda bu ülkenin menfaatleri, bu ülkede yaşayan insanların menfaatleri ortak. Artık iç barışımızı tehdit eden her şey, ülke için güvenlik sorunu. Toplumsal barışı sağlamadan bir bütün olarak mücadele etmek imkan dahilinde değil. Onun için eğri oturup doğru konuşalım. Eleştirdiğim için falan da söylemiyorum. Birbiriyle didişmenin, 50 yıllık sorunları çözmemenin, bütün ekonominin en büyük giderlerini silahlanmaya, terörle mücadeleye ayırmanın, her gün şehitlerin gelmesinin, anaların gözyaşının akmasının bu ülkeye bir faydası yok." şeklinde konuştu.

"Kendimize güvenimiz tam, TRT'den canlı yayın istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan hem (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a hem (Devlet) Bahçeli'ye sesleniyorum: İç cepheyi tahkim etmek, 50 yıldır süren, son dönemde en zayıf hallerinden birini yaşayan terör örgütünü silah bırakmaya ikna etmek ve bundan sonrası için olumlu adımlar atmaksa, evet. Bu iç cepheyi tahkim edecekse hep beraber edelim. Ama bunun yanında ülkenin kurucu partisini, son seçimlerde belediyelerin yüzde 65'ini, ekonomik açıdan yüzde 80'ini alan partiyi, şu andaki anketlerde AK Parti'den 7 puan önde olan CHP'yi cezaevlerinde, mahkeme salonlarında, belediye başkanlarının çocuklarıyla, babalarıyla, eşleriyle, gencecik bürokratları küçücük evlatlarıyla tehdit ederek iç barışı sağlayamazsınız. Bunun Türkiye'ye hiçbir faydası yok."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul'daki bazı ilçe belediyelerine yönelik operasyonları eleştiren Özel, "Mücadelemizi sonuna kadar meydan meydan, miting miting, eylem eylem sürdüreceğiz." dedi.

Özel, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan ve tahliyesine karar verilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliyesinin hayırlı olmasını diledi.

Tüm siyasi tutsakların tutuksuz yargılanması gerektiğini belirten Özel, "Hem Selahattin Demirtaş için hem Ekrem (İmamoğlu) başkan için Figen Yüksekdağ için tüm siyasi tutsaklar, tüm belediye başkanları, meclis üyeleri için tutuksuz yargılanma istiyoruz. Kendimize güvenimiz tam, TRT'den canlı yayın istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra bir araştırma yaptırdığını ve İBB'ye ait araçların tahsis edildiği kişi ve kurumlar arasında şu anki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in de yer aldığını öne sürdü.

"Bunun müjdesini buradan her birinize vermek isterim"

Türkiye'nin sorunları için CHP'nin parti programının hazır olduğunu, 81 ilde akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve barolarla titiz çalışma yürüttüklerini anlatan Özel, "Temmuz ayında partinin programı hazır, bütün Türkiye'ye arz edeceğiz. Son bir tartışmayı hep beraber yapacağız, sonra da hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye İttifakı'nın toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmeye devam ettiğini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi hak ettiği saygın yere taşıyacak, çağın getirdiği büyük değişimleri yakalayan, çağa yön veren bir ülke olma yolunda tüm yurttaşlarımızı haysiyetli bir yere kavuşturacak ortak geleceğin inşası için hep birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızla kuracağımız ortak geleceğin iktidar programını da hep birlikte şekillendireceğiz. Partinin programının tamamlanmasıyla birlikte oradan start alan bir şekilde Türkiye İttifakı'nın temsil ettiği birlikteliği daha da güçlendireceğiz. İktidar programı hazırlıklarımızın kurumsal yapısını hazırladık, tasarladık. Büyük memnuniyetle bugün anonsunu, önümüzdeki günlerde fiziki pozisyonunu, ardından açılışını ve yol yürüyüşünü hep beraber tarif edeceğiz, gerçekleştireceğiz. Bu kurumsal yapı ile CHP'lilerin ve kendini Türkiye İttifakı'ndan gören herkesin katkılarını alacağız. Bu birlikteliği sağlamak, iktidar programımızı en kapsayıcı şekilde oluşturmak kararlılığıyla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'mizi kurduk. Bunun müjdesini buradan her birinize vermek isterim."

Kapsamlı ve kapsayıcı çalışmaların yürütülebilmesi ve farklı parti organlarıyla eşgüdümünün sağlanabilmesi için Ekrem İmamoğlu ile de görüşerek 3 kişilik icra kurulu belirlediklerini ifade eden Özel, CHP Genel Merkezi adına Genel Sekreter Selin Sayek Böke, TBMM Grubu adına Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İmamoğlu'nun yakın çalışma ekibinden Serkan Özcan'ın görevlendirildiğini söyledi.

"Zor günlerden geçtik, geçmeye devam edeceğiz. Çok acılar çektik, çekmeye devam edeceğiz." ifadesini kullanan Özel, iktidar yürüyüşünün gül bahçesinden yürünerek sağlanamayacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, "İktidar yürüyüşü, Kurtuluş Savaşı bedel ödenerek, gerekirse ölünerek, gerekirse o günü hapiste bekleyerek ama teslim olmayarak yürünecek bir yoldur. Teslim olmayanlara selam olsun. Teslim olmamızı bekleyenlere dert olsun. Bu irade bizim gücümüzdür. Korkunuz sizin çaresizliğinizdir. Biz kazanacağız, millet kazanacak, halk kazanacak. Hepimizin yolu açık olsun." diye konuştu.

Öte yandan CHP TBMM Grup Toplantısı'nın yapıldığı salonundaki bir sıranın üzerinde, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı ile çiçek yer aldı.

(Bitti)