Özgür Özel'den iktidara çağrı: Asgari ücret 25 bin lira olmalı

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, asgari ücret ve emekli maaşlarına zam yapılması çağrısında bulundu. Özel, "Zam yaparsan geçim olur, zam yapmazsan seçim olur" dedi.

"OCAK AYINDAN BU YANA ASGARİ ÜCRET 3 BİN 80 TL ERİDİ"

Ocak ayında açıklanan asgari ücretin bugün 3 bin 800 lira eridiğini, bu rakamla asgari ücretlilerin geçinmesinin mümkün olmadığını söyleyen Özel, CHP'li belediyeler tarafından hayata geçirilen Emekli Kart projesiyle ulaşım, doğal gaz, pazar ve gıda desteği ve bayram yardımlarıyla emeklilere destek olduklarını aktardı. Asgari ücretin 25 bin lira olması gerektiğini belirtti.

"ZAM YAPARSAN GEÇİM OLUR, ZAM YAPMAZSAN SEÇİM OLUR"

Özel, "Demişler ki 'dört yıl boyunca seçim yok, herkes hesabını ona göre yapsın.' Yani 'şimdi ezerim, günü gelince ağzına bir parmak bal çalarım' diyor. Bu sefer işler öyle kolay değil. 31 Mart'ta gördük, emeklinin çektiği azabı, sana da yaşattığı gazabı. Bundan sonraki süreçte de hem emekliler hem emekçiler hem çiftçiler hem de esnaflar, eğer bu iktidara sesini duyurursa, tepkisini gösterirse, karşınızda durabilecek hiçbir güç yoktur. Buradan bir kez daha söylüyorum; ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, ey Cumhur İttifakı, bu emeklilere, bu çalışanlara, bu esnafa ve bu çiftçilere hakkını vereceksin, zammını yapacaksın. Zam yaparsan geçim olur, zam yapmazsan seçim olur." sözleriyle iktidara çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE BU AKŞAM 9'DA AYAĞA KALK"

Özel, konuşmasının bu bölümünde salondakilerin ayağa kalkarak kendisini alkışlaması üzerine, "Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz; Türkiye bu akşam saat 9'da ayağa kalk. Eğer emekliye, asgari ücrete zam istiyorsan; çaya, buğdaya, Malatya'nın kayısısına, fındığa, darıya, üzüme, narenciyeye fiyat istiyorsan bu akşam saat 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın, uzaydan görülecek. Zam isteyenler bizimle birlikte olsun. Ayağa kalkın, ışıkları yakın, hep birlikte sesimizi duyuracağız. Durmadık, yeni başlıyoruz. Zammı söke söke alacağız. ya zam olacak geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak." ifadelerini kullandı.