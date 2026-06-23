Özel: Kurultayı bekliyoruz, engellemelere karşı mücadele ediyoruz

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bin 4 delegemizin iradelerini teslim eden ıslak imzaları götürdüler. 'İstanbul'u düşelim, şunu düşelim bunu düşelim.' 833 resmiyet kazandığını söyledikleri imza teslim edildi. O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz" dedi.

Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, kurultayı beklediklerini söyleyerek, "Geçen hafta 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı o illerin delegeleri ile birlikte, il başkanlarımızın olmadığı 7 ilin delegeleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partimizin şu an butlan yönetiminde olan Genel Merkezine götürdüler. Büyük bir özenle, büyük bir titizlikle görevlerini yerine getirdiler. Orada çok önemli ve çok tarihi, çok güçlü de bir açıklama yaptılar. Bin 4 delegemizin iradelerini teslim eden ıslak imzaları götürdüler. 'İstanbul'u düşelim, şunu düşelim bunu düşelim.' 833 resmiyet kazandığını söyledikleri imza teslim edildi. O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz. Tabii, 'Bir tedbir kararı var. Bu kurultayı yapamayız, normalini yaparız, biraz inceleriz, sonra söyleriz.' Bu tip kamuoyunun hiç tahammül edemediği, partililerimizin hiç tahammül edemediği delege mi? Delege. İmza mı? İmza. Onu alıp gereğini yapıp, İlçe Seçim Kurulu'na bildirmek görev. Ondan sonrasını İlçe Seçim Kurulu söyleyecek. Ama bununla ilgili bir sürü zorluk çıkarmak, esas niyetin, hani 'Kurultayı yapabilecek olsak hemen yaparız' sözü gerçek olsa, samimi olsa, derhal bunun yapılması, kurultayı yapmayan, yaptırmayan bir irade varsa ona karşı hep bir ve bütün mücadele verilmesi gerekirken bir takım bahanelerle, engellemelerle, 'Efendim sorduk, kurultay yapamıyoruz' gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız" dedi.

Özel, Türkiye'nin önde gelen hukukçularının tedbir kararının kurultay yapmaya engel olmadığını ifade ettiğini belirterek, "Özel hukuk alanında çalışan ve bu kanun yapılırken 'Medeni Usul Hukuku'ndaki bu tedbir, Medeni Kanun'un usulle ilgili kısımlarında konmuş, tarif edilmiş bir uygulama. Bu kanun yapılırken Meclis'e gelip bu kanunun yapımına katkı veren hocalarımız Hakan Pekcanıtez ve Muhammet Özekez bu konuda hakemli bir dergiye yayın yolladılar. Ayrıca resmi bir mütalaa verdiler. Onu da genel merkeze yolladık. Diyorlar ki bu kanunu yapanlar, oraya 'tedbir' lafını yazanlar, Medeni Kanun'a bunu yazanlar ki oraya gidiyor bu kanun 'Tedbir kurultaya engel değildir. Aksine sonuç doğuracak bir tedbir kararı uygulandı, uygulanmamalı. Derhal kurultay yapılmalıdır' diyorlar. Şimdi Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok. Çıkıp da 'Hayır, bu böyle olmaz' diyen, sözüne güvenilir, bu konuda çalışmış, uluslararası ya da akademide Türkiye'de kabul görmüş bir hoca yok bunu söyleyen. Ama maalesef burada buna rağmen imzaları elde tutup, İlçe Seçim Kurulu'na yollayıp da 'Bakalım İlçe Seçim Kurulu ne diyor? Yüksek Seçim Kurulu ne diyor?' Buna bile mani olmaya çalışan bir tutum var. Bu tutumu dikkatle, sabırla, ibretle takip ediyoruz. Ancak Türkiye'ye sandığı getirmiş partinin yaptığı son dört kurultayda seçilmiş, mazbatasını almış Genel Başkanı'nın altı yıl önceki bir seçime girip aradaki dört seçimin sonucunu saymayarak partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Orada seçilmiş olan yönetimler hatta ve hatta en ayıplısı bizim Kadın Kolları il ve ilçe başkanlarımızı sadece kadın üyeler seçiyorlar, ayrı bir prosedür ve ayrı bir takvimle. Gençlik Kolları'nı sadece 30 yaş altı üyeler seçiyorlar, ayrı bir prosedür ve ayrı bir takvimle. O seçilmiş Kadın ve Gençlik Kolları'nın başkanlarına erkekler atama yapıyor. 'Kadınların hepsinin seçtiği değil, bizim seçtiğimiz yönetecek' diye. 30 yaşın altındaki üyelerin kendi seçtikleri başkanlara tamamı 30 yaşın üstünde bulunan kişilerden oluşmuş bir MYK atama yapıyor, görevden alıyor, görev teklif ediyor bazı gençlere. O yüzden bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurutulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, gençlerin umutları adına, bu ülkede yaşayan ve yaşamından memnun olmayan, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, her yönüyle, hocaların görüşleriyle, delegenin imzasıyla, sokağın öfkesiyle, inancıyla, kararlılığıyla ama bu partinin bir evladı olarak Kemal beyi bugün bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamaya davet ediyorum."

Özel, Denizli ve Burdur'u ziyaret ettiğini hatırlatarak, milletin ağır bir ekonomik kriz girdabında sürüklendiğini söyledi. Özel, "Borcu borçla kapatmaya çabalıyor, kapatamıyor. İşçi, ay sonunu getiremiyor. Emekli geçinemiyor. Üretici kazanamıyor. Tüketici pazarda filesini dolduramıyor. Pazarcı, o sattığıyla evini geçindiremiyor. Millet bir çıkmazın, AK Parti'nin kötü yönetiminin sonucunda oluşan bir kara düzenin içine sıkışmış durumda. Millet bizden aslında kaldığımız yerden devam etmemizi istiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ilan edilmiş, hazırlanmış programlarla mayıs, haziran aylarında, temmuz ve ağustos ortak tek bir programla, eylül ve ekim ayında iktidar programımızı, vaatlerimizi, çok iyi bildiğimiz sorunları nasıl çözeceğimizi anlatmak üzere masa masa, öbek öbek, grup grup, şehir şehir Denizli'den, Gaziantep'ten, Bursa'dan, Kocaeli'den başlayarak 81 ilde nasıl yöneteceğimizi, bu ülkeyi nasıl düze çıkaracağımızı, emeklinin yüzünü nasıl güldüreceğimizi, hem emekçinin hakkını nasıl koruyup hem de çalıştığı KOBİ'yi nasıl ayakta tutacağımızı, nasıl yeni bir kalkınmayı, mor kalkınmayı, yeşil kalkınmayı, adil kalkınmayı, adil bölüşmeyi yapacağımızı konuşurken, 'İktidar yolculuğunu, tarihin en büyük seçim maratonunu başlatmışız' derken son 60 gün sorulan ya son 60 gün, 'Sandık görevlileri var mı? İyi yazdınız mı? Sandıkları tutabilecek miyiz?' sorusuna 2,5 yıl önceden 186 bin sandık görevlisini yazmışken, yazmak yetmez tek tek telefonla iki kez aramışken, aramak yetmez 'Benim Sandığım' uygulamasını telefona yükletmişken onları seçime kadar en az altı kez 'Oy kullanacağın sandığı gezeceksin, onlar seni bilecek, sen onları tanıyacaksın' demişken bu sene Eylül'de madem ki bu yıl seçim yok, varmış gibi seçim tatbikatını hazırlamış, sabahın altısında bütün sandık görevlilerine o gün yapılacak seçime, bugünden okulun önüne gönderip kalkanı kalkmayanı, uyananı uyanmayanı, sandığı tutup tutmayanı şimdiden görüp 'Tatbikatta parça kıranı o gün seçim sandığına yollamayacağız' diye karar vermişken bu yapılır mı bu partiye ya? Bu yapılır mı" şeklinde konuştu.

Özel, asgari ücret konusunda ise, "Bakın yılın ortasına geldik. Geçtiğimiz haftalarda yüksek tansiyonlu kürsü tartışmaları, sonra bir hafta burada Meclis'e seyirci yasağı bilmem ne falan derken buralara geldik. Biz olmazsak kim konuşacak, beş aylık enflasyonun yüzde 16'ya çıktığını, Avrupa'da birinci ve dünyada en yüksek beşinci enflasyonun halen Türkiye'de olduğunu, Avrupa'daki, dünyadaki 100 ülkeden onların bir yıllık enflasyondan fazlasını bizde bir ayda yaşandığını ve 28 bin lira verilen asgari ücretin verildiği günkü haliyle 23 bin 400 liraya gerilediğini, açlık sınırının 35 bin liraya çıktığını ve yoksulluk sınırının 114 bin 500 lira olduğunu, büyük şehirlerde ortalama ev kirasının 26 bin liraya çıktığını ve bu şartlarda halen daha işçiye 28 bin lira asgari ücret verildiğini ve şimdi yılın ortasına gelindiğini kim söyleyecek? Tayyip Erdoğan'a kim söyleyecek? Sen son seçildiğin seçimden bir ay önce 'Asgari ücret eğer enflasyon tek hanenin üstünde ise yani yüzde 10 ve üzerinde ise yılda dört ayarlama yapılabilir, marttta, temmuzda, kasım'a enflasyon ayarlaması yapılabilir' deyip milletten oy isteyip şimdi seçildiğinden beri yılda bir kez sadece asgari ücretin ayarlandığını, şu anda asgari ücretin 5 bin lira kaybettiğini kim söyleyip, ara zam taleplerini kim dile getirecek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı